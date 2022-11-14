Фотофакт: в Лунинце посадили кленовую аллею в честь 160-летия БелЖД

По инициативе профсоюзной организации локомотивного депо Лунинец ветераны, работники депо, а также ученики транспортного класса СШ N1 г. Лунинец приняли участие в посадке кленовой аллеи в честь 160-летия Белорусской железной дороги.

Саженцы клёнов для аллеи в количестве 160 шт. были предоставлены первичной профсоюзной организацией локомотивного депо Лунинец.

По информации Барановичского отделения БелЖД

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