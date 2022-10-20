Фотофакт: встреча руководителя Лунинецкого района с работниками филиала райпо

В рамках единого дня информирования руководитель Лунинецкого района Александр Савина встретился с коллективом филиала «Оптово-розничное объединение» Лунинецкого райпо

Разговор вёлся об обеспечении продовольственной безопасности и импортозамещении. Александр Иванович проинформировал работников филиала и о наиболее важных для района и райцентра проектах. которые планируется реализовать в следующем году.

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