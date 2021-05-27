ФПБ запустила онлайн-сервис для сообщений о завышении цен

Федерация профсоюзов запустила онлайн-сервис для сообщений о завышении цен, проинформировали БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

“Любой житель республики, заметивший в магазине резкий скачок цен, может оставить электронное обращение. Стоит отметить, что сервис не запрашивает никаких личных данных граждан – обращение анонимное. Не требуется и регистрация. Профсоюзные специалисты готовы будут выехать в торговую точку и проверить поступившую через программу информацию”, – рассказали в пресс-службе.

Профсоюзы ежемесячно проводят мониторинг цен во всех регионах страны. Так, анализ данных последних мониторингов показал: выросли потребительские цены на некоторые продукты питания. Наибольший рост зафиксирован на отдельные виды овощей: капусту, картофель, морковь, свеклу, огурцы, помидоры. Также заметно подорожало и растительное масло.

“Данный сервис дает дополнительные возможности для оперативного выявления роста цен. На сегодня благодаря постановлению Совета Министров от 23 февраля 2021 года №100 “О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости” удается избежать существенного роста цен на товары повышенного спроса, но вместе с тем есть объективные причины, из-за которых цены невозможно “заморозить”. Например, в условиях пандемии повысились затраты производителей, увеличились отпускные цены импортных товаров. Нельзя исключать и сезонный фактор. Безусловно, все это не может не сказаться на итоговой стоимости товаров, – рассказали в Федерации профсоюзов. – Но подчеркнем, что за каждым выявленным фактом должно быть серьезное экономическое обоснование. Иначе это просто спекуляция”.

Для точечного реагирования на отдельные факты необоснованного роста цен национальный профцентр будет информировать Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Комитет государственного контроля.

Ознакомиться с сервисом можно на официальном интернет-портале Федерации профсоюзов 1prof.by.

Кроме того, в Федерации профсоюзов работает горячая линия по вопросам ценовой ситуации на потребительском рынке. Позвонить на нее можно с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по телефону (017) 203-95-62.