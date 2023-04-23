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Футбол: ФК «Лунинец» сыграл в ничью, ФК «Микашевичи» — проигрыш (Лунинецкий район)

23.04.2023
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22 апреля, как мы и сообщали, в Иваново в рамках Чемпионата по футболу во второй лиге Беларуси Брестского дивизиона, группа «Восток» сыграли ФК «Иваново» и ФК «Лунинец». результат матча 1:1 (с пенальти забил Тарасевич Григорий)

Сегодня, 23 апреля, состоялась и игра в Микашевичах, в которой местная команда ФК «Микашевичи» встретились с ФК «Ганцевичи».  Если в первом тайме хозяева активно атаковали ворота гостей, то во втором перешли в такую же активную защиту. К сожалению, итог матча — 0:2 в пользу ФК «Ганцевичи».

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