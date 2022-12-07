ГАИ: на территории Брестской области сложные погодные условия

Сегодня наблюдается в Брестской области снегопад. Передвигаться за рулем автомобиля в таких условиях — ощущение не из приятных. Такая погода может принести определенные трудности всем участникам дорожного движения.

Зимнее вождение радикально отличается от летнего. И это вполне естественно – скользкая дорога, снежные заносы, неустойчивое дорожное покрытие накладывают на водителя целый ряд ограничений и диктуют свои условия, поэтому неосторожное участие в дорожном движении нередко приводит к дорожно-транспортным происшествиям с травмированием и гибелью людей.

Так, 06 декабря в 19:05 часов в Дрогичинский район произошло ДТП, в котором два человека получиои травмы. По предварительной информации, 62-летний житель города Дрогичин управлял автомобилем «Volkswagen» и двигался по автодороге М-10 «граница РФ-Гомель-Кобрин». На 493 километре вышеуказанной автодороги, совершил столкновение с автомобилем «Scania» в составе с прицепом под управлением 36-летнего жителя Слуцкого района, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП водитель и 66-летняя пассажир легковушки с травмами госпитализированы.

При управлении транспортным средством в условиях зимней погоды водителям необходимо помнить:

— вождение автомобиля должно быть плавным, никаких резких движений;

— нежелательно обгонять и опережать другие автомобили, если такая необходимость возникла, важно убедиться в безопасности выполняемого маневра;

— для большей устойчивости автомобиля и предотвращения заносов при торможении не использовать нейтральную передачу;

— особое внимание уделить выбору скоростного режима и соблюдению дистанции между автомобилями, боковому интервалу движения;

— прогнозировать дорожную обстановку в зависимости от интенсивности движения, времени суток, погодных условий и технического состояния транспортного средства.

В случае запланированных поездок водителям рекомендуется взять с собой теплые вещи, буксировочный трос, лопату, термос с горячим чаем и подзарядку для мобильного телефона.

За нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 20 БВ с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет или без лишения.

ГАИ УВД Брестского облисполкома