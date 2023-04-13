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ГАИ начинает работать в усиленном режиме в Лунинецком районе
С 14 по 17 апреля сотрудники отделения ГАИ Лунинецкого РОВД усилят контроль за безопасностью дорожного движения.
С учётом благоприятных погодных условий будут проведены целевые рейды и массированные отработки, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, в местах (зонах) массового отдыха граждан.
В зоне особого внимания — водители, находящимися в состоянии опьянения, или, не имеющие права управления, а также уязвимые участники дорожного движения.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть бдительными и взаимовежливыми на дороге.
оГАИ Лунинецкого РОВД
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