ГАИ: особое внимание — велосипедистам и пешеходам (Лунинецкий район)

С 19 по 28 июля на территории Лунинецкого района, как и по всей Беларуси, проходит республиканская профилактическая акция «Будь в безопасности!», направленная на предупреждение ДТП с участием велосипедистов и пешеходов, передвигающихся на средствах персональной мобильности (далее – СПМ).

Проводится широкая информационно-разъяснительная работа среди населения о проблеме травматизма велосипедистов, пешеходов, передвигающихся на СПМ, причинах и условиях совершения ДТП с их участием, а также о нововведениях в Правила дорожного движения (вступающих в силу с 27 октября т.г.) в части безопасного передвижения на велосипедах и СПМ.

Так, дано определение понятию средство персональной мобильности – это устройство или приспособление, не являющиеся транспортными средствами, приводимые в движение двигателем и предназначенные для индивидуального или совместного использования пешеходами.Таким образом, участники дорожного движения, передвигающиеся с использованием средств персональной мобильности, приравниваются к пешеходам.

Средство персональной мобильности должно иметь исправные тормозную систему и рулевое управление (при их наличии).

При движении в темное время суток на средстве персональной мобильности пешеход должен обозначить себя световозвращающими элементами, а на средстве персональной мобильности должна быть установлена и включена фара. Использование шлема таким пешеходом носит рекомендательный характер.

Передвигаться на средстве персональной мобильности будет запрещено: со скоростью более 25 км/ч; в состоянии опьянения; перевозя других лиц вне специально оборудованных мест для сидения; не держась за руль; в возрасте до 14 лет (кроме пешеходных и жилых зон).

При использовании средств персональной мобильности движение будет разрешено по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии – по тротуару, пешеходной дорожке либо обочине, не создавая препятствий для движения других пешеходов.

Наряды ГАИ будут приближены к нерегулируемым пешеходным переходам. Также сотрудники ГАИ отрабатывают участки автомобильных дорог, улицы населенных пунктов, наиболее подверженных риску совершения наездов на пешеходов, велосипедистов, лиц, передвигающихся на средствах персональной мобильности. Внимание уделено пресечению нарушений правил как со стороны водителей, так и уязвимых участников дорожного движения, в том числе в части использования световозвращающих элементов.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения: если вы обнаружили граждан, которые своим поведением создают угрозу безопасности, незамедлительно позвоните по телефону 102. Своим звонком вы можете спасти жизнь.