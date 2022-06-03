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ГАИ отрабатывает автодороги Лунинецкого района

03.06.2022
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С 3 по 6 июня Госавтоинспекция Брестчины проведет отработку автомобильных дорог местного значения и сельских населенных пунктов на территории Лунинецкого района.

А так же с 3 по 6 июня пройдут рейдовые мероприятия с массированной отработкой аварийно-опасных участков автомобильной дороги М-10 «Граница Российской Федерации – Гомель –Кобрин».

Контроль за дорожной обстановкой будет осуществляться на транспортных средствах оперативного назначения и гражданского исполнения без специальной цветографической окраски, а также с использованием мобильных датчиков контроля скорости.

Алкоголь — главный враг безопасности дорожного движения и причина нелепой гибели людей. Под действием алкоголя исчезает чувство самосохранения, водитель не замечает опасность и не контролирует свои поступки. В таком состоянии человек склонен превышать скорость, совершать рискованные маневры, игнорировать требования светофоров, может не заметить переходящих дорогу пешеходов и стать виновником гибели людей.

Нетрезвые пешеходы еще одна проблема. Пьяный пешеход не может объективно оценить дорожную обстановку, вследствие чего попадает в ДТП.

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