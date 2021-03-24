ГАИ проведет Единый день безопасности 26 марта

Под девизом “Ремень пристегни – жизнь сбереги!” 26 марта Госавтоинспекция проведет Единый день безопасности дорожного движения.

Сотрудники ГАИ неустанно напоминают, что у ремня безопасности – говорящее название. В случае дорожно-транспортного происшествия расположенная по диагонали лента сможет уберечь от тяжелых травм и спасет жизнь. Эта простую истину знают все, но не все соблюдают. Находятся люди, убежденные, что поездки на короткие расстояния априори можно считать безопасными, а, следовательно, в ремне нет никакого смысла. Есть и те, кто верит, что ремень безопасности создан для водителя, а пассажиров задних кресел защищают спинки передних сидений.

Правила дорожной безопасности основаны на логике и десятках реальных примеров. К сожалению, некоторые участники дорожного движения до сих пор им сопротивляются, словно ожидают собственных ошибок, и не отдают себе отчета в том, что они могут быть написаны чужими трагедиями.

Использование ремня безопасности – это базовое правило безопасного движения. Эта безусловная норма, которая должна срабатывать у водителей и пассажиров, находящихся в автомобиле, на уровне рефлексов. Эта же норма прописана в Правилах дорожного движения. Согласно пункту 9.5 ПДД водитель обязан быть пристегнутым и не перевозить пассажиров с не пристегнутыми ремнями безопасности при движении в механическом транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности.

За всю историю существования ремней безопасности, они спасли не одну тысячу жизней. Согласно статистике, вероятность смертельного исхода при фронтальном столкновении для пристегнутых водителей уменьшается в 2,3 раза; при боковом – в 1,8 раза; при опрокидывании автомобиля – в 5 раз. В отношении пассажиров статистика располагает еще более ярко выраженными цифрами. При лобовом столкновении степень риска у пристегнутых пассажиров в 9 раз меньше, чем у тех, кто пренебрег пассивными средствами защиты. По данным, полученным специалистами Корнельского университета и подтвержденным их коллегами из Германии, использование ремней на 62-75 процентов сокращает количество травм в ДТП.

Многочисленные исследования также говорят о том, ремень безопасности способен помочь человеку выжить в трех из четырех аварий. Многие люди не пристегиваются, рассчитывая на подушку безопасности, забывая, что у нее свое предназначение: предохранить голову от удара. А пристегнутый ремень безопасности удерживает от опасного перемещения грудную клетку, которая защищает сердце и легкие.

Справочно: за управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкция транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом, мопедом или перевозка на них пассажиров без мотошлемов или с не застегнутыми мотошлемами грозит штраф в размере до 1 базовой величины. За повторное аналогичное правонарушение – штраф в размере от 2 до 5 базовых величин.

ГАиП ГАИ УВД.