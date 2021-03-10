ГАИ проведет Единый день знаний ПДД в учреждениях профессионального образования

Сотрудники Госавтоинспекции области во всех учреждениях профессионального образования 11 марта проведут Единый день знаний Правил дорожного движения под девизом: “Предупреждение ДТП с участием двухколесных транспортных средств”.

Посетив учреждения образования, правоохранители напомнят правила дорожного движения, вместе с учащимися разберут различные дорожные ситуации, проведут тематические викторины, ответят на вопросы и продемонстрируют профилактические фильмы, а также в интерактивной форме проведут занятия по правилам безопасного поведения на дороге, уделив особое внимание двухколесным транспортным средствам. Внимание несовершеннолетних будет обращено на меры административного взыскания за различные виды правонарушений.