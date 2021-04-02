Общество

ГАИ проводит профилактическую акцию “Берегите детей”

Со 2 по 9 апреля Госавтоинспекция проведёт республиканскую профилактическую акцию “Берегите детей!”.
 
Главная цель проводимого мероприятия – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. С начала 2021 года на дорогах страны были травмированы 58 детей, погибли пятеро, причем трое из них – в марте.
 
На протяжении всей акции сотрудники ГАИ будут нести службу вблизи учреждений образования. Данная мера направлена на профилактику нарушений ПДД, а также оказание помощи гражданам, в случае необходимости.
 
Среди школьников будет проводиться профилактическая работа. Сотрудники Госавтоинспекции расскажут о правилах безопасного участия в дорожном движении на велосипедах, самокатах и других средствах передвижения. Также напомнят правила перехода проезжей части как на двухколесных транспортных средствах, так и в пешем порядке.
 
Помимо этого в трудовых коллективах организаций будут проведены встречи, во время которых инспекторы ГАИ разъяснят водителям Правила дорожного движения в части безопасной перевозки детей, а также правила перевозки организованных групп детей автобусами.
 
Обращаем внимание взрослых на необходимость постоянного контроля за детьми. Каждый день напоминайте вашему ребёнку о безопасном поведении вблизи проезжей части и подавайте только положительный пример.
 
Группа по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома.
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