ГАИ проводит профилактическую акцию “Берегите детей”

Со 2 по 9 апреля Госавтоинспекция проведёт республиканскую профилактическую акцию “Берегите детей!”.

Главная цель проводимого мероприятия – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. С начала 2021 года на дорогах страны были травмированы 58 детей, погибли пятеро, причем трое из них – в марте.

На протяжении всей акции сотрудники ГАИ будут нести службу вблизи учреждений образования. Данная мера направлена на профилактику нарушений ПДД, а также оказание помощи гражданам, в случае необходимости.

Среди школьников будет проводиться профилактическая работа. Сотрудники Госавтоинспекции расскажут о правилах безопасного участия в дорожном движении на велосипедах, самокатах и других средствах передвижения. Также напомнят правила перехода проезжей части как на двухколесных транспортных средствах, так и в пешем порядке.

Помимо этого в трудовых коллективах организаций будут проведены встречи, во время которых инспекторы ГАИ разъяснят водителям Правила дорожного движения в части безопасной перевозки детей, а также правила перевозки организованных групп детей автобусами.

Обращаем внимание взрослых на необходимость постоянного контроля за детьми. Каждый день напоминайте вашему ребёнку о безопасном поведении вблизи проезжей части и подавайте только положительный пример.

Группа по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома.