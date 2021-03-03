ГАИ рекомендует автовладельцам пока не менять зимние шины на летние

Госавтоинспекция не рекомендует автовладельцам спешить менять зимние шины на летние. По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, в ближайшие сутки на территории Республики Беларусь ожидаются перепады температуры воздуха с плюса на минус, в связи с чем на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

При ухудшении погодных условий водителям необходимо быть максимально внимательными. Ездить пока желательно на зимней резине, соблюдая установленный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. Особенно необходимо быть осторожным при движении на мостах, путепроводах, участках дорог, спусках и подъемах дорог. Избегайте резких торможений и необдуманных действий за рулем при совершении маневров. В целях безопасности также не забывайте пристегнуться и убедиться, что ваши пассажиры тоже пристегнуты ремнями безопасности.

Пешеходам рекомендуется проявлять максимум внимания и осторожности при пересечении проезжей части. Даже на регулируемых пешеходных переходах не надо начинать переход, пока все автомобили не остановятся. Из-за возможного обледенения тротуаров необходимо аккуратно приближаться к краю проезжей части. В темноте же следует обязательно обозначать себя световозвращающими элементами.