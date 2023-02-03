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ГАИ снова усилит контроль за дорожной обстановкой

03.02.2023
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В предвыходные и выходные дни ГАИ Брестской области несет службу в усиленном порядке

Каждую первую субботу февраля проходят традиционные вечера встреч выпускников, которые зачастую сопровождаются употреблением алкогольных напитков.

И конечно, главная задача Госавтоинспекции – обеспечение безопасности дорожного движения.

Повышенное внимание инспекторы уделят грубым нарушениям Правил дорожного движения, в частности участию в дорожном движении в нетрезвом состоянии.

Контроль за дорожной обстановкой будет осуществляться на транспортных средствах оперативного назначения и гражданского исполнения без специальной цветографической окраски, а также с использованием мобильных датчиков контроля скорости.

Алкоголь — главный враг безопасности дорожного движения и причина нелепой гибели людей. Под действием алкоголя исчезает чувство самосохранения, водитель не замечает опасность и не контролирует свои поступки. В таком состоянии человек склонен превышать скорость, совершать рискованные маневры, игнорировать требования светофоров, может не заметить переходящих дорогу пешеходов и стать виновником гибели людей.

Нетрезвые пешеходы еще одна проблема. Пьяный пешеход не может объективно оценить дорожную обстановку, вследствие чего попадает в ДТП.

Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, на проезжей части находятся в состоянии алкогольного опьянения либо представляют своими действиями опасность для дорожного движения пешеход или велосипедист, незамедлительно сообщите по телефону 102 — ваш звонок может спасти жизнь.

 

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LNC

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