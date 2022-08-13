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ГАИ усилила контроль за дорогами и патрулирует на обычных машинах в Лунинецком районе и не только

13.08.2022
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С 12 по 15 августа Госавтоинспекция Брестчины проводит отработку автомобильных дорог местного значения и сельских населенных пунктов на территориях Березовского, Лунинецкого и Ганцевичского районов.

Контроль за дорожной обстановкой осуществляется на транспортных средствах оперативного назначения и гражданского исполнения без специальной цветографической окраски, а также с использованием мобильных датчиков контроля скорости.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения ГАИ Брестчины усиливает контроль за соблюдением Правил дорожного движения. Повышенное внимание инспекторы уделят нарушениям Правил дорожного движения пешеходами и велосипедистами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, водителями, нарушающими правила проезда пешеходных переходов, недопущению фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, лицами, не имеющими права управления транспортными средствами, нарушений скоростного режима, правил перевозки пассажиров, обгона и маневрирования. При проведении мероприятий особое внимание будет уделено обеспечению безопасности детей.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома

 

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