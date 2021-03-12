ГАИ усилит контроль на дорогах с 12 по 15 марта

С 12 по 15 марта Госавтоинспекция усилит контроль на дорогах области. Сотрудниками Госавтоинспекции будет организован усиленный надзор за безопасностью дорожного движения на автодороге М10 «Гомель-Кобрин».

Инспекторы ГАИ, особенно в вечернее и ночное время суток, ориентированы на своевременное выявление и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения как со стороны водителей, так и пешеходов, а также на оказание помощи участникам дорожного движения.

Особое внимание будет уделено выявлению автолюбителей, севших за руль в состоянии опьянения или, не имеющих права управления, игнорирующих соблюдение скоростных режимов и требований правил обгона и маневрирования, проезда пешеходных переходов.

Проконтролируют использование водителями и пассажирами средств пассивной безопасности – ремней безопасности, детских удерживающих устройств.