ГАИ усилит контроль за безопасностью дорожного движения в Лунинецком районе

В Брестской области ГАИ усилит контроль за безопасностью дорожного движения. В зоне особого внимания окажутся оживленные трассы, сообщает областная Госавтоинспекция.

“Особое внимание будет уделено Брестскому, Барановичскому, Кобринскому и Лунинецкому районам. На территориях Березовского, Столинского, Пружанского районов пройдет отработка республиканских автодорог с использованием транспортных средств оперативного назначения”, – рассказали в ГАИ.

Рейдовые мероприятия инспекторы проведут на трассах Р88 Житковичи – Давид-Городок – граница Украины, Р101 Пружаны – Береза, Р44 Гродно – Ивацевичи, М10 Гомель – Кобрин – граница России, Р99 Барановичи – Гродно. Следить за обстановкой сотрудники ГАИ будут как на машинах оперативного назначения, так и транспорте без специальной цветографической окраски. Будут использоваться и мобильные датчики контроля скорости.

Акцент сделан на выявление пьяных водителей и бесправников, пресечение других нарушений ПДД. “На дороге нет места алкоголю и равнодушию. Если вы увидели пьяного водителя или нетрезвого пешехода позвоните по номеру 102. Ваш звонок поможет сохранить чью-то жизнь”, – добавили в областной Госавтоинспекции.