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ГАИ устроит «фильтрацию» в пяти районах Брестчины, в том числе и в Лунинецком

03.11.2022
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4 и 7 ноября 2022 года Госавтоинспекция Брестчины на территории Брестского, Барановичского, Кобринского, Лунинецкого и Пружанского районов проведет рейдовые мероприятия под условным названием «Фильтр».

Повышенное внимание инспекторы уделят недопущению фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, лицами, не имеющими права управления транспортными средствами.

Контроль за дорожной обстановкой будет осуществляться на транспортных средствах оперативного назначения и гражданского исполнения без специальной цветографической окраски, а также с использованием мобильных датчиков контроля скорости.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома

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