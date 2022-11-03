ГАИ устроит «фильтрацию» в пяти районах Брестчины, в том числе и в Лунинецком

4 и 7 ноября 2022 года Госавтоинспекция Брестчины на территории Брестского, Барановичского, Кобринского, Лунинецкого и Пружанского районов проведет рейдовые мероприятия под условным названием «Фильтр».

Повышенное внимание инспекторы уделят недопущению фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, лицами, не имеющими права управления транспортными средствами.

Контроль за дорожной обстановкой будет осуществляться на транспортных средствах оперативного назначения и гражданского исполнения без специальной цветографической окраски, а также с использованием мобильных датчиков контроля скорости.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома