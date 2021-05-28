ГАИ в выходные усилит контроль на дорогах и возле мест отдыха

Сотрудники ДПС ориентированы на обеспечение безопасных условий движения, пресечение грубых нарушений ПДД водителями и пешеходами, оказание помощи участникам дорожного движения.

Инспекторы уделят особое внимание выявлению автолюбителей и мотоциклистов, севших за руль в состоянии опьянения или не имея права управления, игнорирующих соблюдение скоростных режимов, пренебрегающих требованиями правил обгона и маневрирования, проезда пешеходных переходов. Проконтролируют использование водителями и пассажирами средств пассивной безопасности – ремней, мотошлемов, и детских удерживающих устройств.