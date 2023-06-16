ГАИ возьмётся за транспорт предприятий в Лунинецком районе

С 19 по 28 июня сотрудники ГАИ проведут в Лунинецком районе профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием транспорта предприятий и организаций.

Анализ аварийности на территории области свидетельствует об увеличении количества ДТП по вине водителей транспорта предприятий.

В ходе проводимых мероприятий особое внимание будет уделяться техническому состоянию транспортных средств, порядку допуска водителей к управлению транспортными средствами, также сотрудники ГАИ проведут рейдовые мероприятия по соблюдению Правил дорожного движения водителями транспортных средств предприятий.

Отделение ГАИ Лунинецкого РОВД

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