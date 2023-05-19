Общество

ГАИ взялось за безопасность велосипедистов в Лунинецком районе

19.05.2023
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Фото mlyn.by

Сотрудники отделения ГАИ Лунинецкого РОВД проводят мероприятия по обеспечению безопасности велосипедистов.

В связи с началом велосезона фиксируются ДТП, связанные с наезда и механических транспортных средств на велосипедистов при пересечении последними проезжих частей дорог. Сопутствующие условием совершения таких ДТП является не выполнение велосипедистами п. 151 ПДД, в соответствии с которым при подъезде к пресечению с проезжей частью дороги велосипедист должен заблаговременно снизить скорость движения и, убедившись, что выезд на проезжую часть дороги безопасен, пересекать её СО СКОРОСТЬЮ ИДУШЕГО ШАГОМ ПЕШЕХОДА.

За невыполнение данных требований предусмотрена административная ответственность ( статья 18.20 КОАП Республики Беларусь).

Отделение ГАИ Лунинецкого РОВД

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