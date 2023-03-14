Ганцевичи готовятся к областным «Дажынкам» — дороги, соцобъекты и жилые дома

В Ганцевичах началась подготовка к осеннему празднику тружеников села Брестской области «Дажынкі-2023», сообщил заместитель председателя райисполкома Виталий Прокурат.

«Программа подготовки города к празднику утверждена и подписана губернатором. Она включает в себя ряд мероприятий, которые необходимо реализовать в различных сферах. На их финансирование из областного бюджета предусмотрено выделить более Br16 млн. Основное, куда будут вкладываться деньги, — инфраструктура города, в первую очередь улицы и тротуары, то, чего не хватает Ганцевичам», — отметил зампредседателя райисполкома.

Почти 10 км улиц будут капитально отремонтированы. Там появятся новое уличное освещение и тротуарная плитка. На трех основных транспортных артериях райцентра планируется устройство ливневой канализации. Примерно на 2 км улиц будет выполнен текущий ремонт. Помимо этого, намечено отремонтировать до 7 км республиканских автодорог и 3 км местных. Коммунальники уже приступили к подготовительным работам.

«Примечательно, что в пригородной деревне Ганцевичи наряду с ремонтом проезжей части планируется сделать укрепленную обочину из асфальта для движения пешеходов и велосипедистов. Решение принято совместно с дорожниками в связи с тем, что такое движение в пригороде довольно активное. Аналогичные работы будут выполнены в агрогородке Огаревичи в 6 км от райцентра. Также будут обустроены тротуары в агрогородках Хотыничи и Куково», — уточнил Виталий Прокурат.

Новое благоустройство к «Дажынкам» получит привокзальная площадь железнодорожной станции Ганцевичи: вместо асфальта появится тротуарная плитка, будет увеличено количество парковочных мест для автотранспорта, отремонтирован фасад здания станции. Обновят также местный автовокзал, городской ЗАГС, Дом культуры и кинотеатр.

«В социальной сфере основной упор будет сделан на медицину. Центральная районная больница давно требует серьезных вложений. Уже с прошлого года ведутся работы по текущему ремонту здания поликлиники — освоено около Br160 тыс., еще Br2,8 млн планируется освоить в этом году. До 1 сентября здание поликлиники, особенно внутренняя ее часть, должны быть с новой отделкой», — добавил заместитель председателя райисполкома. При этом он уточнил, что реконструкция зданий ЦРБ включена в областную инвестпрограмму с ориентировочным финансированием Br4 млн и будет продолжена в следующем году.

Капитальный ремонт с модернизацией ждет детский сад №4: предполагается утепление фасада, замена инженерных сетей. На эти цели выделено Br800 тыс. Почти Br1 млн запланирован на благоустройство территории и отделку лицея сельскохозяйственного производства. Благоустроят и внутренний школьный двор СШ №1. На территории Дома детского и юношеского творчества для местной молодежи появится новый спортивный объект — скейт-парк. По областной инвестпрограмме на его создание запланировано Br130 тыс.

В коммунальной сфере планируют капитально отремонтировать семь многоквартирных жилых домов общей площадью 17 тыс. кв.м. Кроме того, будет выполнен текущий ремонт шести многоквартирных жилых домов. Он предполагает ремонт крыш, балконов, замену инженерных сетей, а также окон и входных групп в местах общего пользования. В трех домах работы уже ведутся.

Не останутся в стороне предприятия и организации. Так, районное потребительское общество за счет собственных средств планирует провести текущий ремонт своих 16 объектов (не только в городе, но и в сельских населенных пунктах) и на 4 объектах выполнить капремонт с модернизацией. Кроме того, около 30 объектов негосударственной формы собственности (ведомственные и частные предприятия, индивидуальные предприниматели) отремонтируют за счет средств собственников.

Основные работы по подготовке к празднику тружеников села в Ганцевичах намерены завершить к 1 сентября. «Конечно, без поддержки области мы не смогли бы даже за несколько лет выполнить то, что запланировано к фестивалю-ярмарке. Поэтому мы благодарны руководству области, что поддержали инициативу председателя райисполкома. Ганцевичи впервые будут принимать областные «Дажынкі». Это позволит подтянуть инфраструктуру райцентра, в чем он давно нуждался. Город значительно преобразится, если все удастся реализовать», — резюмировал Виталий Прокурат.

belta.by

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