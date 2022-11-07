Гарда перевозбудилась от Дня военной разведки в Микашевичах

У нас сегодня перевозбудилась бывшая жительница Лунинца Светлана Гарда. Поводом для её очередного опуса стало празднование Дня военной разведки в Микашевичах. Дамочку взволновало, что детям дали потрогать оружие, в том числе и самым маленьким.

Только вот ведь незадача – у нас дети знакомятся с профессией военного – защитника Родины. А вот в Украине взращивают неонацистов

Интернет просто пестрит соответствующими роликами и фотографиями, но для Гарды ЭТО ДРУГОЕ.

Просто приводим несколько примеров как воспитывают детей в Украине на шествиях, посвящённых подонкам и как тренируют детей националисты и даже не стоит упоминать, кого они учат ненавидеть. И фото эти сделаны задолго до военного конфликта

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