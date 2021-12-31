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Где можно ознакомиться с проектом изменений в Конституцию в печатном виде (Лунинецкий район)

27 декабря 2021 г. на всенародное обсуждение вынесен проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь.

С проектом изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь можно ознакомиться на Национальном правовом Интернет-портале по ссылке https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/vsenarodnoe-obsuzhdenie-proekta-konstitutsii-respubliki-belarus/.

Проект в печатном виде доступен для ознакомления в публичных центрах правовой информации, функционирующих на базе областных и центральных районных (городских) публичных библиотек республики

ПЦПИ при Центральной районной библиотеке Лунинецкой районной централизованной библиотечной системы

Мнения граждан относительно содержания проекта изменений и дополнений, а также возможные предложения по его совершенствованию направляются в Национальный центр правовой информации одним из следующих способов:

  • по электронной почте sbor@ncpi.gov.by;
  • посредством электронной формы (https://sbor.pravo.by/);
  • в письменном виде по адресу 220030, г. Минск, ул. Берсона, 1а, НЦПИ, с пометкой «Конституция».

Координация работ по сбору откликов граждан по проекту изменений Конституции Республики Беларусь, вынесенному для всенародного обсуждения, проводится Национальным центром правовой информации.

Поступившие материалы будут обобщаться и систематизироваться.

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