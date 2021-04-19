Общество

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о геноциде населения в годы Великой Отечественной войны

В целях социальной и исторической справедливости, устранения «белых пятен» истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о геноциде населения в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. В основу принятого решения положены сведения о гибели миллионов белорусов и иных лиц вследствие зверств немецких оккупантов и их пособников.

В настоящее время следственная группа Генеральной прокуратуры работает с архивными документами, уголовными делами прошлых лет в отношении нацистских преступников и их пособников. Планируется проведение процессуальных и иных действий, связанных с обнаружением мест массовых захоронений, мероприятия по установлению живых свидетелей и потерпевших от геноцида, в целях защиты их прав и интересов, увековечивания памяти погибших. Начатый Генеральной прокуратурой уголовный процесс направлен на установление конкретных лиц из числа немецких захватчиков и их пособников, которым удалось избежать ответственности за убийство мирных жителей, издевательства и пытки в лагерях смерти и гетто, массового угона гражданского населения в немецкое рабство.

В связи с расследованием указанного уголовного дела, обращаемся ко всем жителям Лунинецкого района с просьбой направлять в прокуратуру документы, материалы, заявления и иную информацию о действиях, совершенных немецкими оккупационными властями и их пособниками, бандформированиями по уничтожению гражданского населения Беларуси, и иных фактах геноцида во время Великой Отечественной войны и в послевоенный период.

Информацию можно сообщить по телефону 6-26-57 либо на электронную почту прокуратуры района: prok-Luninec@mail.ru.

Анна ПЕНЕР, старший помощник прокурора.

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