Генеральный секретарь ООН пригласил Лукашенко принять участие в саммите

Приглашение в адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко от Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша принять участие в саммите по целям устойчивого развития (ЦУР) получено. Об этом сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

Саммит состоится в сентябре 2023 года. «На полпути к осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года пришло время взглянуть фактам в лицо. Без резкого увеличения обязательств, солидарности и преобразующих действий мы упустим главные цели Повестки дня на период до 2030 года по искоренению нищеты, сокращению неравенства и защите окружающей среды, — говорится в письме от Генерального секретаря ООН. — Я рассчитываю на Вашу поддержку в обеспечении прорывов, в которых отчаянно нуждается наш мир».

Антониу Гутерриш отмечает, что многочисленные кризисы последних трех лет нанесли серьезный удар по усилиям, направленным на выполнение ЦУР. Тем не менее предусмотренные преобразования остаются возможными и необходимыми.

«Саммит по ЦУР станет центральным элементом целого ряда мероприятий, включая Саммит по климату, диалог высокого уровня по вопросам финансирования развития, серию совещаний по вопросам здравоохранения и министерскую встречу в рамках подготовки к Саммиту будущего 2024 года. Саммит по ЦУР может стать моментом, когда наш мир перейдет от страха к надежде и от углубления пессимизма к ускорению действий. Я с нетерпением ожидаю Вашего личного участия в Саммите и Вашего вклада в то, чтобы он стал поворотным моментом для ЦУР», — отметил Генеральный секретарь ООН.

Александр Лукашенко направил Антониу Гутерришу ответное письмо.

«Минск в полной мере приветствует эту инициативу. Считаем, что предстоящее мероприятие — хорошая возможность подвести промежуточные итоги наших общих усилий. Республика Беларусь всецело привержена достижению Целей устойчивого развития, они эффективно интегрированы в наши национальные стратегические документы».

«Убежден, что опыт Беларуси по эффективной организации работы на национальном уровне в деле достижения Целей устойчивого развития будет интересен и полезен для многих других государств — членов ООН. Мы, безусловно, готовы поделиться им в ходе проведения Саммита».

Александр Лукашенко также подчеркнул важность того, чтобы Саммит стал источником идей и инициатив, способствующих устранению проблем на пути достижения ЦУР: «Вы совершенно верно отметили, что «многочисленные кризисы последних трех лет нанесли серьезный удар по усилиям, направленным на выполнение Повестки-2030″. Сегодня совершенно очевидно, что без мира не может быть устойчивого развития на планете. Я произнес эти слова еще в 2015 году, выступая на Саммите ООН, на котором были приняты Цели устойчивого развития. Вами также неоднократно озвучивалась схожая мысль».

«История Беларуси пронизана печальными воспоминаниями о войне. И поэтому мы очень дорожим миром не только на своей земле, но и в региональном и глобальном масштабах. На протяжении ряда последних лет мы активно призываем все государства к всеобъемлющему диалогу по безопасности в целях формирования основ построения нового, справедливого мирового порядка. Неужели для того, чтобы к нам наконец прислушались, должна произойти глобальная катастрофа, которая унесет жизни миллионов людей? На фоне растущего геополитического противостояния на планете диалог в истинном духе Сан-Франциско сегодня востребован как никогда со времен окончания холодной войны».

Президент подчеркнул, что предстоящий саммит должен четко обозначить взаимосвязь между миром и устойчивым развитием и тем самым дать импульс к началу глобального диалога по безопасности.

«Серьезным вызовом для общего дела — достижения Целей устойчивого развития — являются односторонние принудительные меры, или санкции. Эти волюнтаристские и противоречащие международному праву действия ограниченной своими интересами и предубеждениями группы западных государств напрямую уничтожают прогресс в достижении ЦУР. Как можно, например, ликвидировать нищету и голод, если санкции подрывают глобальную продовольственную безопасность и, следовательно, увеличивают масштабы нищеты и голода до целых регионов и даже континентов? Санкции стали оружием. Они способны убивать!»

Глава государства поблагодарил Генерального секретаря ООН за приглашение на саммит и заверил, что Беларусь будет активно содействовать его подготовке и примет участие в этом важном мероприятии на достойном уровне.

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