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Геноцид: суть нацистской идеологии, уничтожение мирного населения, пособники фашистов на службе интересов Запада (видео)

21.04.2022
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Историко-правовой проект Генеральной прокуратуры Республики Беларусь — это цикл встреч с ведущими историками, правоведами, иными экспертами в области исследования фактов геноцида населения БССР в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период.

Старший помощник Генерального прокурора, кандидат юридических наук Игорь Мороз и директор российского Фонда «Историческая память» Александр Дюков расскажут о:

— сути нацистской идеологии, её компонентах и геноциде как части фашистской политики;

— пропаганде как оружии нацистов для уничтожения мирного населения;

— пособниках фашистов на службе интересов Запада в послевоенное время.

И при чем здесь попытка деструктивных сил осуществить госпереворот в августе 2020?

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