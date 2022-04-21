Геноцид: суть нацистской идеологии, уничтожение мирного населения, пособники фашистов на службе интересов Запада (видео)

Историко-правовой проект Генеральной прокуратуры Республики Беларусь — это цикл встреч с ведущими историками, правоведами, иными экспертами в области исследования фактов геноцида населения БССР в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период.

Старший помощник Генерального прокурора, кандидат юридических наук Игорь Мороз и директор российского Фонда «Историческая память» Александр Дюков расскажут о:

— сути нацистской идеологии, её компонентах и геноциде как части фашистской политики;

— пропаганде как оружии нацистов для уничтожения мирного населения;

— пособниках фашистов на службе интересов Запада в послевоенное время.

И при чем здесь попытка деструктивных сил осуществить госпереворот в августе 2020?