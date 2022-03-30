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Генпрокуратура просит граждан воздержаться от посещения Украины

30.03.2022
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Генеральная прокуратура обращается с просьбой к гражданам Республики Беларусь, в том числе водителям-белорусам, трудоустроенным за рубежом, воздержаться от посещения в ближайшее время Украины во избежание противоправных действий против их жизни и здоровья.

В марте 2022 года следователи возбудили и расследуют 44 уголовных дела о совершении на территории названного соседнего государства преступлений в отношении наших граждан по следующим статьям Уголовного кодекса:

35 уголовных дел о разбойных нападениях по ст.207 УК;
8 уголовных дел о грабежах по ст.206 УК;
одно уголовное дело об убийствах по ст.139 УК.

Общая стоимость похищенного имущества превысила 4 млн долларов США в эквиваленте. В большинстве случаев потерпевшим угрожали огнестрельным оружием.

Предметами преступного посягательства становились коммерческий транспорт (похищены 64 седельных тягача с полуприцепами и грузами), а также личное имущество граждан в виде автомобилей, денежных средств. При этом двое водителей погибло.

В производстве Следственного комитета находится уголовное дело в отношении неустановленных лиц, которые 3 марта 2022 года на территории отеля «Ганц и Спа» в п.Поляница горнолыжного курорта Буковель Ивано-Франковской области с использованием предметов, похожих на огнестрельное оружие, противоправно завладели автомобилем Toyota Land Cruiser стоимостью 230 тыс. рублей.

Обращаем внимание, что в условиях сложившейся общественно-политической ситуации в Украине пребывание граждан Беларуси на территории этого государства небезопасно.

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