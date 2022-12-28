Генпрокуратура вскрыла схему скрытого подкупа медиков иностранными фармкомпаниями

Генеральная прокуратура вскрыла схему скрытого подкупа медиков иностранными фармацевтическими компаниями с целью их продвижения на белорусском рынке. Такая информация прозвучала в эфире телеканала «Беларусь 1»,

Установлено, что на протяжении трех лет с практикующими врачами заключались договоры подряда, как правило, на прочтение лекций, за которые они якобы и получали денежное вознаграждение. А фактически — за рекомендации своим пациентам использовать определенные препараты.

Сумма незаконного вознаграждения формировалась исходя из количества приобретенных медикаментов. Фрагменты упаковки с номером партии и датой производства передавали работникам представительства для подтверждения договоренностей. Проверка по некоторым фактам продолжается, поскольку коммерческими структурами заключено более 1 тыс. подобных договоров на сумму более Br1,33 млн.

По словам начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Игоря Грейбо, в отношении работников представительств иностранных компаний возбуждено 9 уголовных дел по фактам передачи 62 медицинским работникам незаконных вознаграждений на общую сумму более Br400 тыс. Речь пока идет об иностранных компаниях, лекарства которых поставлялись из Румынии и Швейцарии. «К сожалению, представители иностранных фармкомпаний работали с нашими врачами на всей территории Беларуси», — сказал он.

Генеральная прокуратура возбудила два уголовных дела в отношении должностных лиц и работников представительства европейской фармацевтической компании, которым инкриминировано предоставление незаконного вознаграждения. Согласно материалам дела, подозреваемые подкупали врачей-травматологов Слуцкой ЦРБ и Минской областной клинической больницы, врача — травматолога-ортопеда Узденской ЦРБ. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила Br24 тыс.

Генеральная прокуратура и Министерство здравоохранения разработают ряд конкретных мер, направленных на недопущение подобных фактов в будущем. «Национальные компании могут участвовать только в конференциях, которые проходят под эгидой Министерства здравоохранения. И только в вузовских международно-практических конференциях, которые проходят под эгидой вузов и утверждены Министерством здравоохранения. Все остальные любые так называемые образовательные мероприятия будут запрещены. Остальные личные контакты будут сведены на нет, пока мы не выработаем, может быть, некие новые кодексы совместно с МВД и Генпрокуратурой», — сказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

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