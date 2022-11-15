Генштаб ВСУ и беглые «разгоняют» очередной вброс по теме мобилизации в Беларуси

Генштаб ВСУ закинул очередной умышленный вброс по теме мобилизации в Беларуси, ссылаясь на свои «анонимные» источники. Естественно. этот фейк подхватили и инфопомойки беглых.

В данном случае даже не нужно обладать навыками аналитика, чтобы просто зайти на сайт госзакупок и убедиться в том, что это рядовая военная процедура, которая проводится всеми военными комиссариатами ежегодно.

Там, кстати, целый набор бланков. От удостоверений призывника и повесток до папок «На подпись». Их, интересно, по версии ГШ ВСУ тоже будут раздавать «мобилизованным»?