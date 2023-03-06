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География по ставок продукции ОАО «Спецжелезобетон» — от Калининграда до Тихого океана (Лунинецкий район)

06.03.2023
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От Калининграда до Тихого океана — такова география поставок шпал и брусьев стрелочных переводов, выпускаемых ОАО «Спецжелезобетон». Об этом, а также инвестициях в оборудование и технологии, диверсификации производства и постоянном поиске новых партнеров, ведем разговор с директором Василием Басевичем:

– Прошлый год был очень неоднозначным для нашего предприятия. И все же мы смогли добиться положительных результатов и сработать прибыльно. У нас хорошие экономические показатели, устойчивая платежеспособность, нет просрочек и долгов. Произвели продукции на 56 миллионов рублей. Рост производства тесно связан с увеличением экспортных поставок, в основном – в Россию. И это несмотря на то, что нам постоянно приходится выдерживать жесткую конкуренцию на рынке железобетонных изделий. Наращиванию экспортных поставок на рынок восточной страны-соседки во многом способствует то, что за десятилетия своей работы наше предприятие заработало репутацию надежного производителя высококачественной продукции. А это особо ценится при выборе поставщика для объектов критически важной инфраструктуры. Например, железобетонные шпалы и брусья стрелочных переводов активно закупают крупные российские металлургические комбинаты. Не пугают даже расстояния. Мы осуществляли поставку нашей продукции для обустройства одного из портов в Охотском море. А это более 9500 километров от нашей столицы!

– Около 40 лет назад свою деятельность предприятие начинало с выпуска железобетонных виброгидропрессованных напорных труб диаметром от 600 до 1600 миллиметров. Есть ли сегодня спрос на трубы?

– Флагманским продуктом предприятия и сегодня остаются железобетонные трубы диаметром от 300 до 2400 миллиметров, в том числе с полимерной защитой внутреннего диаметра. Объемы за прошлый год составили 24 тысячи кубометров, хотя у нас есть возможность выпускать до 60 тысяч. Особый спрос на микротоннельные трубы диаметром 2400 мм. Именно этот вид нашей продукции был использован при строительстве коллектора в новом микрорайоне жилой застройки на территории бывшего аэропорта в Минске. В столице в скором времени планируется возведение микрорайона с широко развитой инфраструктурой «Северный берег». Мы также рассчитываем принять в этом участие и поставить трубы для 14-километрового коллектора ливневых сточных вод. Сейчас тесно работаем и с Ингушетией. В город Назрань поставляем железобетонные трубы с полимерной защитой внутреннего диаметра для 7-километрового участка. Так что, продолжаем работу, в том числе и по поиску новых рынков сбыта.

– Еще недавно ваша продукция была востребована и в странах Балтии. Однако санкции, введенные в отношении белорусской строительной отрасли, разорвали эти экономические связи. Насколько серьезно отразилось на работе «Спецжелезобетона» это обстоятельство и в целом введение санкций?

– Потеря прибалтийского рынка для нас некритична. Туда уходило всего около 1,5 процента наших экспортных поставок. Но, в любом случае, конечно, жаль терять партнеров. В целом же введенные санкции не оказывают непосредственного влияния на наше производство. Ведь мы используем отечественный цемент и щебень, а также арматуру, да и основные наши рынки сбыта приходятся на Россию. Единственное, что действительно доставляет нам определенные проблемы, – это прекращение поставок из Европы комплектующих для нашего технологического оборудования. Оно у нас в основном – немецкое. Приходится искать выходы из этого положения: кое-какие аналоги находим у нас, что-то в Турции, Китае… Конечно, цены возросли, да и логистика увеличилась от 1-2 недели до нескольких месяцев. Но со временем мы рассчитываем, что наши деловые связи с европейскими партнерами восстановятся, ведь это сотрудничество было взаимовыгодным.

– Сегодня линейка производимой продукции насчитывает почти 250 наименований. Насколько понимаю, на этом останавливаться не собираетесь?

– У нас есть четкое понимание того, что модернизация производства должна проводиться на систематической основе. Ежегодно в обновление предприятия вкладываем большие суммы. При этом основные источники наших инвестиций – чистая прибыль и отчисления на амортизацию, в небольшой степени – банковские кредиты. В этом году планируем установить и запустить еще одну технологическую линию по выпуску элементов благоустройства. Это плитка и бордюрный камень линейки «колормикс». Инвестиционный проект уже готов, в настоящее время идет согласование по всем позициям. Продукция рассчитана на отечественный рынок. Учитывая, что существующая линия функционирует уже на протяжении 20 лет, а в сезон, чтобы закрыть потребности рынка, работаем в 4 смены. Безусловно, ресурс свой она уже изрядно израсходовала. Уверен, что новая линия поможет не только не разочаровать прежних партнеров, но и найти новых заказчиков.

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