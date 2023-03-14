Геологи приступили к разведке месторождения базальтов и туфов в Пинском районе

В Пинском районе геологи приступили к детальной разведке месторождения базальтов и туфов Новодворское, сообщили в Пинском райисполкоме.

Инвестиционный проект включен в государственную программу «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов на 2021-2025 годы». Он разделен на два этапа. Первый предусматривает проведение детальной геологической разведки, по итогам которой будет сделано технико-экономическое обоснование целесообразности освоения месторождения. При положительном заключении Пинский райисполком сможет приступить к реализации второго этапа — поиску инвестора для освоения месторождения.

«Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды разместило извещение о проведении конкурса. Его выиграло РУП «Научно-производственный центр по геологии». В начале марта началась фактическая реализация мероприятия. Геологи уже приехали. Они трудятся вахтовым методом по две недели, потом их сменяют коллеги», — рассказал начальник отдела экономики Пинского райисполкома Вадим Щепетильников.

Райисполком выделил участок для геологического отвода вблизи агрогородка Новый Двор. По имеющейся информации, непосредственно в полях специалисты будут работать до июня. Геологи будут заниматься бурением разведочных скважин, отбором проб полезных ископаемых, проводить лабораторные работы. В итоге они представят материалы о подсчете запасов базальтов и туфов для экспертизы республиканской комиссии. Ориентировочно технико-экономическое обоснование должно быть подготовлено в сентябре.

«Мы надеемся, что все будет нормально, и мы сможем приступить к практической реализации, поиску инвестора. Тема очень важная. Страна импортирует это сырье. В нем испытывают потребности «Гомельстройматериалы», «Полоцк-Стекловолокно», «Керамин» и ряд других отечественных предприятий. Кроме того, побочным полезным ископаемым там является песок. В случае начала разработки будет образовываться минимум около 100 тыс. т песка. Этот материал тоже широко используется», — отметил председатель Пинского райисполкома Игорь Брилевич.

belta.by

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