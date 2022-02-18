ОбществоПолитика

Гибридная война: фейки от Западных СМИ и ситуация на востоке Украины (видео)

18.02.2022
25

Ситуация вокруг Украины не сходит с полос мировых изданий. Западные СМИ продолжают истерить даже после грандиозного провала плана о нападении. Правительства определённых стран продолжают нагнетать и, соревнуясь в изобретательности, предоставляют всё новые и новые разработки российского вторжения.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Общественная приёмная: есть возможность задать вопросы руководству Лунинецкого ЖКХ

Общественная приёмная: есть возможность задать вопросы руководству Лунинецкого ЖКХ

18.02.2022
Photo of Послание Президента, изменения и дополнения Конституции. Встречи председателя районного Совета депутатов с трудовыми коллективами

Послание Президента, изменения и дополнения Конституции. Встречи председателя районного Совета депутатов с трудовыми коллективами

18.02.2022
Photo of Ремонтные работы: где, когда и почему будет производится временное отключение электроэнергии в Лунинецком районе

Ремонтные работы: где, когда и почему будет производится временное отключение электроэнергии в Лунинецком районе

18.02.2022
Photo of Техника в рассрочку от Белтелеком на 24 месяца и без первоначального взноса!

Техника в рассрочку от Белтелеком на 24 месяца и без первоначального взноса!

18.02.2022
Photo of Активисты БРСМ напоминают о важности участия в референдуме (Лунинецкий район)

Активисты БРСМ напоминают о важности участия в референдуме (Лунинецкий район)

18.02.2022
Photo of Жителям Лунинецкого района предлагают высказать мнение по изменению границ населенных пунктов

Жителям Лунинецкого района предлагают высказать мнение по изменению границ населенных пунктов

17.02.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть