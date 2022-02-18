Гибридная война: фейки от Западных СМИ и ситуация на востоке Украины (видео)

Ситуация вокруг Украины не сходит с полос мировых изданий. Западные СМИ продолжают истерить даже после грандиозного провала плана о нападении. Правительства определённых стран продолжают нагнетать и, соревнуясь в изобретательности, предоставляют всё новые и новые разработки российского вторжения.
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