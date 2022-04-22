Практически еженедельно приходят новости из соседних стран об осквернении и уничтожении памятников советским воинам Великой Отечественной войны. Украина, Литва, Латвия, Польша… – на государственном уровне там ведется целенаправленное переписывание истории и обеление нацистов. Шествиями потомков эсэсовцев и приверженцев нацистских идей в Украине, Литве и Латвии давно никто уже не удивляется. А к чему это привело, можно видеть на примере нашей страны-соседки.

Военные действия в Украине – это, по существу, прямые последствия всего, что можно охарактеризовать одной фразой: «Кто не скача, той маскаль…». Националисты в полный рост заявили о себе после государственного переворота в 2014 году, движущей силой которого они и были, спонсируемые олигархами. И вот уже люди, придерживающиеся других взглядов, стали «ватниками», а радикалы в открытую начали называть их «биологическим мусором», от которого нужно избавиться. Ведь борьба с историей и, как следствие, с памятниками, это только вершина айсберга под названием национализм, который в данном случае является возрождением идей нацизма. И если ты не придерживаешься националистических взглядов, то ты уже «маскаль…», а память о своих родственниках, воевавших с нацистской нечестью, уже придется хранить втихую. Но могут и это отобрать, ведь если не будешь «скакать» по первому призыву, то уже попадаешь под подозрение и становишься пророссийским «ватником».

И не стоит питать иллюзий, гидра национализма пока под видом «людей со светлыми лицами» пыталась устроить государственный переворот в Беларуси в 2020 году, не оставляет надежд на реванш и сейчас. Ведь национализм – это всего лишь действенный инструмент в геополитической борьбе за господство в мире США, коллективного Запада против России и Китая. По упрощенной схеме – развивающиеся страны должны оставаться придатком – основой процветания западной цивилизации, как и бывшие колонии, откуда можно черпать людские и сырьевые ресурсы. Ничего личного – это просто бизнес.

Так что сохраним историческую память, сохраним страну – нашу Беларусь!

Павел Свистунович