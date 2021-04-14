Тема концентрационных лагерей – одна из самых болезненных для белорусской исторической памяти, заявил корреспонденту БЕЛТА декан факультета философии и социальных наук БГУ кандидат исторических наук, доцент Вадим Гигин.

“Тема концентрационных лагерей – одна из самых болезненных для белорусской исторической памяти, поскольку на территории Беларуси находилось несколько сот мест массового уничтожения людей в годы Второй мировой войны. Нужно напомнить, что в Беларуси был один из крупнейших в Европе лагерей смерти – Тростенец. И не только он один. Кроме того, тема, о которой иногда у нас забывают, – то, что в Беларуси в 1934 году в Березе-Картузской тогдашними польскими властями был создан один из первых в Европе концентрационных лагерей, так называемый лагерь изоляции для политических противников режима Второй Речи Посполитой. Это был лагерь, где пытками и издевательствами стремились подавить людей, заставить их отказаться от своих политических убеждений”, – рассказал Вадим Гигин.

По его словам, все это обостряет отношение белорусов к теме концентрационных лагерей. “Безусловно, всем нам необходимо сделать все возможное, чтобы максимально увековечить, не забыть людей, которые приняли страдания за свои убеждениям. Часто просто потому, что они родились белорусами, евреями, украинцами, русскими, подвергались издевательствам и приняли мученическую смерть в этих лагерях”, – отметил эксперт.

Вадим Гигин подчеркнул: если совершается геноцид против народа, нужно максимально открыто говорить об этом, помнить, доводить всеми возможными методами до нового поколения – иначе это повторится. “А я уверен, что никто не хотел бы, чтобы повторился тот ужас, который пережили наши предки – эти страшные 20-30-40-е годы прошлого века. Поэтому нужно максимально изучать, мемориализовывать эти места, проводить там акции памяти, ходить с экскурсиями. Конечно, это далеко не самая приятная тема. Но потрясение, которое ты видишь в глазах людей, посетивших Тростенец, Освенцим, Треблинку, увидевших воочию то, что осталось от этих лагерей смерти, – они переживают психологический шок. Это тоже важно для формирования личности человека, неприятия зла”, – заключил он.