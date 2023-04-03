КонкурсНовости районаОбразованиеОбщество

Гимназист из Лунинца награждён дипломом Министерства образования

03.04.2023
96

30-31 марта 2023 года в Республиканском центре экологии и краеведения в 34-й раз состоялся Республиканский конкурс научных биолого-экологических работ (проектов) учащихся учреждений общего среднего образования и​ учреждений дополнительного образования детей и молодежи.

Лунинецкий район на Республиканском конкурсе представляли учащиеся ГУО «Средняя школа №2 г.Микашевичи» (Юханов Артемий) и ГУО «Гимназия г.Лунинца» (Кравцов Тимофей).

По итогам конкурса в секции «Агроэкология и почвенные ресурсы» дипломом ІІ степени Министерства образования Республики Беларусь награждён Кравцов Тимофей, учащийся 9 класса ГУО «Гимназия г.Лунинца».

Информация отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Раиса Мозырчук: «Главное — сохранить  суверенитет и независимость Беларуси,  мир и спокойствие в нашей стране…»

Раиса Мозырчук: «Главное — сохранить  суверенитет и независимость Беларуси,  мир и спокойствие в нашей стране…»

03.04.2023
Photo of Пусковые установки ЗРК в Лунинецком районе (фоторепортаж)

Пусковые установки ЗРК в Лунинецком районе (фоторепортаж)

02.04.2023
Photo of Один из лучших педагогов социальных Брестской области работает в Лунинце

Один из лучших педагогов социальных Брестской области работает в Лунинце

02.04.2023
Photo of Лунинецкий РОВД предупреждает: мошенники придумали новый развод с помощью «Telegram»

Лунинецкий РОВД предупреждает: мошенники придумали новый развод с помощью «Telegram»

02.04.2023
Photo of Игорь Гапон: «Только мы сами вправе решать какой Беларуси быть…»

Игорь Гапон: «Только мы сами вправе решать какой Беларуси быть…»

02.04.2023
Photo of Микашевичский цех ЖКХ: впереди большой объём работ (Лунинецкий район)

Микашевичский цех ЖКХ: впереди большой объём работ (Лунинецкий район)

02.04.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть