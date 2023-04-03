Гимназист из Лунинца награждён дипломом Министерства образования

30-31 марта 2023 года в Республиканском центре экологии и краеведения в 34-й раз состоялся Республиканский конкурс научных биолого-экологических работ (проектов) учащихся учреждений общего среднего образования и​ учреждений дополнительного образования детей и молодежи.

Лунинецкий район на Республиканском конкурсе представляли учащиеся ГУО «Средняя школа №2 г.Микашевичи» (Юханов Артемий) и ГУО «Гимназия г.Лунинца» (Кравцов Тимофей).

По итогам конкурса в секции «Агроэкология и почвенные ресурсы» дипломом ІІ степени Министерства образования Республики Беларусь награждён Кравцов Тимофей, учащийся 9 класса ГУО «Гимназия г.Лунинца».

Информация отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

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