Гимназисты из Лунинца приняли участие в интеллектуальном турнире в Бресте

Команда учащихся гимназии Лунинца приняла участие в интеллектуальном турнире Беларусбанка «Учись. Сберегай. Зарабатывай», который проходил в рамках международной Недели финансовой грамотности детей и молодежи по международной инициативе Global Money Week. В 2023 году его девиз – «Планируй свои деньги, закладывай основу своего будущего». Показать знания в бизнесе и финансах в Бресте собрались 20 команд.

Команда гимназистов выступила достойно и была отмечена на турнире ценными призами и благодарностью от ОАО «Беларусбанк» и клуба интеллектуальных игр Национального банка «Платиновая сова».

Особую благодарность за поддержку молодёжного интеллектуального движения и уникальную возможность принять участие в подобном мероприятии гимназия выражает Лунинецкой районной организации РОО «Белая Русь» и её председателю Раисе Мозырчук

По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

Подписывайтесь на наш канал в Telegram