2023 - Год мира и созиданияКонкурсКультураМолодежьНовости районаОбразованиеОбществоШкольный дневник

Гимназисты из Лунинца приняли участие в ХІІ Свято-Иоанновских чтениях «Вечные ценности»

04.04.2023
45

Гимназия Лунинца приняла участие в ХІІ Свято-Иоанновских чтениях «Вечные ценности» в гимназии г.Ельска Гомельской области, сообщает отдел по образованию Лунинецкого райисполкома

Участников мероприятия впечатлил конкурс ораторского мастерства «Калi ёсць у народа такiя, не загiне давеку народ», посвящённый памяти Г.В.Лопорт (1967-2021) – учителя белорусского языка и литературы, отмеченной знаком отличника образования.

Антонович Павел, учащийся 8 «Б» класса, награждён дипломом ІІ степени за достойное представление сложной литературной композиции, посвящённой подвигу Героев Беларуси — лётчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко, которые 19 мая 2021 года в Барановичах ценой собственной жизни отвели беду от родного города.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

 

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Житель Лунинца сам себе «накрутил» штраф в Барановичах

Житель Лунинца сам себе «накрутил» штраф в Барановичах

04.04.2023
Photo of «Был в России» Уклонист от срочной службы в Столине наказан штрафом почти на Br2,6 тыс.

«Был в России» Уклонист от срочной службы в Столине наказан штрафом почти на Br2,6 тыс.

04.04.2023
Photo of Анатолий Захаркевич:»Главное — мир и созидание»

Анатолий Захаркевич:»Главное — мир и созидание»

04.04.2023
Photo of РИКЗ: регистрация на централизованный экзамен идет активно

РИКЗ: регистрация на централизованный экзамен идет активно

04.04.2023
Photo of Ветеринарный карантин ввели в двух деревнях Пинского района из-за бешеных лис

Ветеринарный карантин ввели в двух деревнях Пинского района из-за бешеных лис

04.04.2023
Photo of Охотничий тур для итальянцев провели в Лунинецком районе

Охотничий тур для итальянцев провели в Лунинецком районе

04.04.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть