Гимназисты из Лунинца приняли участие в ХІІ Свято-Иоанновских чтениях «Вечные ценности»

Гимназия Лунинца приняла участие в ХІІ Свято-Иоанновских чтениях «Вечные ценности» в гимназии г.Ельска Гомельской области, сообщает отдел по образованию Лунинецкого райисполкома

Участников мероприятия впечатлил конкурс ораторского мастерства «Калi ёсць у народа такiя, не загiне давеку народ», посвящённый памяти Г.В.Лопорт (1967-2021) – учителя белорусского языка и литературы, отмеченной знаком отличника образования.

Антонович Павел, учащийся 8 «Б» класса, награждён дипломом ІІ степени за достойное представление сложной литературной композиции, посвящённой подвигу Героев Беларуси — лётчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко, которые 19 мая 2021 года в Барановичах ценой собственной жизни отвели беду от родного города.

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