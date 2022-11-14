«Главная задача государства». Чем обусловлены жесткие требования Лукашенко в вопросе мелиорации?

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 ноября совершил рабочую поездку в Толочинский район. Визит главы государства в Витебскую область был посвящен теме мелиорации. После посещения производства «Амкодор-КЭЗ», где Президенту продемонстрировали работу мелиоративной техники, Александр Лукашенко провел на заводе пленарное заседание республиканского семинара-совещания по восстановлению и использованию мелиорированных земель. Задачи главой государства были поставлены жесткие. Впрочем, Александр Лукашенко пояснил такое особое внимание к этому вопросу и чем обусловлены его требования.

Чтобы расставить приоритеты в этом направлении, наметить стратегию и тактику, на совещание пригласили широкий круг чиновников — от руководителей районов и землеустроительных служб до высших должностных лиц.

Что важнее мелиорации?

В самом начале совещания Александр Лукашенко обозначил, что мелиорация — тема для Беларуси не новая, но важнейшая для сельского хозяйства. При этом Президент согласился с критикой: мелиорации в стране следовало бы уделять больше внимания. С другой стороны, отметил он, сегодня вопрос стоит даже шире — мелиорация, конечно, важна, но еще важнее культура земледелия в целом: это развитие агрогородов, наведение порядка на заброшенных приусадебных участках и территориях с пустующими фермами. Все это — не ради красоты.

«Кроме мелиорации нам надо ввести в севооборот все эти приусадебные участки. И мы 100-150 тысяч тонн зерна сможем получить за счет этих земель, — считает глава государства. — Мы где-то построили комплексы, бросили эти фермы. Подходили к этому вопросу. Кто-то их измельчал, кто-то их закапывал на месте на три метра в глубину. Но все должно быть разработано, приведено в соответствие, и там надо возделывать сельскохозяйственные культуры. Для этого у вас два года».

Но мелиорация — все-таки основное звено в этой работе. «Как бы ни было тяжело, два-три года — мы должны реализовать те планы, которые когда-то наметили на десять лет. Мы их не выполнили, не выполняем и в этом году. Но я получил заверения правительства и лично вице-премьера (Леонида Зайца. — Прим. БЕЛТА), что запланированные на этот год площади мелиорации будут выполнены», — сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что мелиорация — главная задача государства в вопросе плодородия земель. Более мелкими работами, например, наведением порядка на земле, введением их в сельскохозяйственный оборот, должны заниматься уже сами предприятия.

Когда и зачем в Беларуси начали заниматься мелиорацией?

Вообще мелиорацией в Беларуси начали заниматься еще в 70-е годы прошлого века. Эта работа продолжалась почти 20 лет. Силы и средства в это были вложены колоссальнейшие. В Беларуси превратили часть болот в пахотные поля и возродили сельское хозяйство. По масштабу и значимости для небольшой республики это был, по сути, аналог плана электрификации молодого СССР.

«Интенсификация производства, изменение сельского быта — это два главных позитивных результата той колоссальной работы», — заявил Президент.

Где в Беларуси проводится мелиорация?

Площадь мелиорированных земель в Беларуси составляет 37% от всех сельхозугодий — почти 3 млн га. Основная часть — 80% — сосредоточена в Брестской, Витебской, Гомельской и Минской областях. На этих землях производят треть растениеводческой продукции, в том числе свыше половины зеленых кормов, необходимых для животноводства.

«Поэтому вопрос, быть или не быть мелиорации в Беларуси, сегодня даже не обсуждается. Мое жесточайшее требование остается прежним: каждый клочок такой земли должен быть использован на благо страны», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Почему Президент не доволен темпами мелиорации?

Александр Лукашенко не ходил вокруг да около, а сразу прямо предупредил: предоставленная ему Комитетом государственного контроля информация настораживает. В Беларуси на начало пятилетки насчитывалось 412 тыс. га ранее мелиорированных земель, которые находятся в плачевном состоянии. Попросту говоря, из-за бесхозяйственности они превратились в заросшие канавы и болота.

В 2021 году в сельхозоборот удалось вернуть всего лишь 27,5 тыс. га. Это совсем не те темпы, на которые рассчитывали в стране. Поэтому, подчеркнул Президент, скорость работ теперь необходимо удвоить, а то и утроить. Тем более все необходимые решения приняты и деньги были выделены.

«Правительство заверяло, принятые меры в 2022 году вернут в сельскохозяйственный оборот почти 55 тысяч гектаров земли. Но что мы получили? К 1 ноября лишь 31 тысячу. Вот посчитайте, сколько вам еще надо до конца года, как раньше говорили, сдать в эксплуатацию земельных угодий. А до конца года менее двух месяцев. Скажу прямо: меня настораживает такое отношение. Тем более, как докладывает Комитет госконтроля, имеющиеся проблемы и недостатки, а также факты бесхозяйственности из года в год повторяются», — заявил Александр Лукашенко.

О каких фактах бесхозяйственности говорил Президент?

Во-первых, 20 районов республики, по словам главы государства, ликвидировали свои организации, отвечавшие за мелиорацию. В Витебской области — 5 районов, Гродненской — 8 районов, Могилевской — 7 районов.

«Разумеется, пошел отток и сотрудников, особенно рабочих специальностей. За 6 лет численность работников уменьшилась на 3,5 тыс. человек, или почти на 30%. Без людей мы ничего не сделаем», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Как показала проверка, предприятия мелиоративных систем в Новогрудском, Слонимском и Сморгонском районах полгода не могли использовать технику из-за отсутствия механизаторов.

Чтобы привлечь квалифицированный персонал, надо также обеспечить людям комфортные условия жизни на селе, заметил глава государства. Прежде всего это касается жилья. «Мы удешевили стоимость леса. Надо — еще удешевим», — заявил Президент.

Во-вторых, отметил глава государства, на предприятиях зашкаливает уровень износа мелиоративной техники. Есть факты простоев по полтора года из-за ремонтных работ. «Уму непостижимо просто. Наиболее острая ситуация — в Витебской и Могилевской областях», — констатировал белорусский лидер.

В-третьих, в последние годы резко упало качество работ, что естественно на фоне такого отношения к делу, заметил Президент. «Неприглядные примеры продолжают выявляться абсолютно по всем регионам страны. При этом я должен сказать, что все ПМК, я абсолютно убежден, умеют качественно делать работу. Так делайте, — потребовал глава государства. — Но вершина всех безобразий — отвратительное использование мелиорированных земель после их реконструкции».

В-четвертых, Президент обратил внимание на факты приписок при выполнении работ, что, по его словам, категорически не допустимо. По информации Комитета государственного контроля, в организациях Островецкого района приписками «заработали» себе Br36,5 тыс., Кобринского — Br22 тыс., Октябрьского — почти Br25 тыс.

«Мало того, что не выполняете планы, не используете земли, так еще и приписками покрываете свою бесхозяйственность. Если кто-то засиделся, как у нас говорят, забурел, ослеп и не видит условий, в которых мы сегодня живем (условия военного времени, в очередной раз это повторяю), поверьте, у меня хватит власти привести соответствующих людей в чувство. И правительство, и облисполкомы. Я не угрожаю, но ситуация такова, что люди редко понимают хорошее слово и те задачи, которые ставятся в спокойном режиме», — предупредил Александр Лукашенко.

Что необходимо делать прямо сейчас?

Проблемы в данной сфере достигли критического уровня, не скрывает Президент. По его словам, если оттягивать их решение, то уже через 5-7 лет возвращаться к ним будет бессмысленно.

«Потому что у нас не будет огромных средств для того, чтобы заново проводить мелиорацию. Нам ведь не надо, как 50 лет назад, что-то строить с нуля. Сейчас основная задача — эксплуатация и реконструкция уже построенных мелиоративных систем. Их у нас без малого по республике пять тысяч. То есть необходимо обычное поддержание всех сооружений в исправном состоянии путем своевременного проведения регламентных работ по техническому уходу и ремонту, реконструкции шлюзов-регуляторов, паводковых водосбросов и так далее. Как я часто говорю, железная дисциплина и порядок. Только выполняйте то, что должны», — потребовал Александр Лукашенко.

Тем более, по его мнению, потенциал есть. «Его просто использовать надо на всю катушку», — считает глава государства.

Президент отметил, что вся линейка техники производится в стране. Ни от какого импорта и санкций в этом вопросе Беларусь не зависит. «Это уже полдела, когда есть техника», — констатировал Александр Лукашенко.

Кроме того, сохранен Институт мелиорации в системе Академии наук. Он занимается научным сопровождением мелиоративных работ, повышением эффективности обслуживания мелиоративной сети.

«Срок окупаемости проектов реконструкции осушительных систем составляет от 9 до 12 лет. Но так было в условиях 2019-2020 годов. При нынешних ценах, прежде всего на зерно, и с учетом ежегодного прироста по реконструируемым объектам мелиорации (минимум плюс 40 центнеров кормовых единиц с гектара) эта окупаемость всех затрат уменьшится до 3-4 лет, ну 5, — обратил внимание Александр Лукашенко. — Назовите такой проект с окупаемостью 5 лет. Любой бизнесмен за него возьмется».

В чем спасение для Беларуси?

Подытоживая совещание, глава государства пояснил, что ставит жесткие задачи не просто так. «Поверьте, что информацией я обладаю значительно большей, чем присутствующие здесь. В разы. И не все могу вам сказать. Поэтому в общем я всегда говорю: делайте свое дело — первое. Второе, экономика — наше спасение. Если у нас будет все нормально в экономике, нам не страшны никакие войны, их просто не будет. Поэтому я порой очень жестко ставлю некоторые задачи», — сказал Александр Лукашенко. По его словам, иного пути, кроме как сделать все, о чем договорились, нет.

Судя по словам Президента, он руководствуется не только государственными подходами. В этом вопросе есть место и личным переживаниям.

«Я еще почему тороплюсь: если мы это не сделаем, наши дети, внуки это не сделают. Они же сидят тычут в телефоны и думают, что там все растет. Поэтому нам надо это сделать. Кроме нас никто это не сделает. Как военные говорят, кто, если не мы. Поэтому нам надо кровь из носа многие вещи сделать, потому что мы ближе к земле, еще это понимаем, мы помним, как вручную доили коров. Нынешняя молодежь этого не понимает. Они это не сделают. В том числе объективно не сделают. Мы их не окунули в это», — пояснил глава государства.

«Если мы не соберемся, мы потеряем свою независимость. Поэтому я вас прошу: сделайте эту работу», — подытожил Александр Лукашенко.

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