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Главный внештатный инфекционист рассказал об уроках и выводах пандемии (видео)

29.03.2023
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Заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси Игорь Карпов рассказал о главных уроках и выводах пандемии.

«У меня есть лекция про уроки и выводы пандемии. Начал ее делать для себя, но она со временем все разрастается, становится значительной, большой по объему. В том числе потому, что уважаемые коллеги знают об этом и подсказывают какие-то идеи. Так и должно быть на самом деле», — сказал главный внештатный инфекционист Минздрава.

Игорь Карпов отметил, что в самом начале пандемии COVID-19 большинство исследователей отнеслись к ней недостаточно серьезно.

«Это было видно по какой-то, наверное, вяловатой реакции в 2019 году. Прошла в Китае вирусная инфекция 2002-2003 года — ну и ушла. В 2012-м появился MERS. Этот ближневосточный респираторный синдром, который протекал очень тяжело, с высокой летальностью. Опять же, и в первый, и во второй раз в значительном количестве это были пациенты с так называемыми фоновыми заболеваниями. В 2015-м была еще одна ситуация, связанная с MERS. Очень хотелось бы, чтобы тогда, в 2012-2015 годах, большие усилия лидеров фармакологической промышленности были направлены на получение эффективных лекарственных средств», — заметил ученый.

По его словам, только когда поняли, что Китаем, местной вспышкой, даже пусть и очень обширной, с сотнями людей, которые были туда вовлечены, все это не ограничится, что это пандемическая ситуация, только тогда начались самые разные, очень значительные усилия. «Один из первых выводов — о том, что эту ситуацию нужно отслеживать и не почивать на лаврах. То, что случилось в 2019 году, получило очень серьезное продолжение. Если бы тогда серьезнее отнеслись, то, возможно, не получили бы вот эту пандемию», — сказал Игорь Карпов.

belta.by

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