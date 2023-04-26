Главврач Лунинецкой ЦРБ: пострадавшим от аварии на ЧАЭС районам важно иметь передовое диагностическое оборудование

В районах, которые пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС, важно иметь хорошее диагностическое оборудование. Такое мнение высказала главный врач Лунинецкой центральной районной больницы Светлана Хлебус.

Лунинецкий район — в Брестской области один из наиболее пострадавших районов от аварии на Чернобыльской АЭС. С момента катастрофы прошло 37 лет. Влияние ее последствий со временем снижается. Тем не менее, местные жители нуждаются в пристальном внимании медиков. Прежде всего в основе контроля за состоянием здоровья людей — диспансеризация. «Лунинецкий район находится в удалении от Бреста и Минска. Поэтому нам очень важно иметь у себя современное оборудование для диагностики. Необходимую помощь люди получают на месте. Если надо уточнить диагноз или пройти более детальное обследование, тогда уже подключатся специалисты областного или республиканского уровня», — обратила внимание Светлана Хлебус.

В конце прошлого года в Лунинецкой больнице начали работы по реконструкции помещений под установку рентген-аппарата. На май намечено открытие обновленного рентген-кабинета. На ремонтные работы из районного бюджета направили Br504 тыс. За счет республиканского бюджета закупили рентгеновский аппарат «Униэксперт 2 плюс».

«Существующий рентген-аппарат — пленочный, он уже выработал свой ресурс. Новый аппарат более мощный, получает цифровое изображение», — отметила главврач райбольницы. Рентген-аппарат «Униэксперт 2 плюс» предназначен для рентгенологического исследования органов грудной клетки, позвоночника, суставов, кисти, стопы, черепа и мягких тканей пациента в положении сидя, стоя и лежа.

Ждут в Лунинецком районе и новый маммограф. «У нас есть передвижной флюорограф-маммограф. Но в этом году маммограф вышел из строя. Ремонту он не подлежит. Брестский облисполком включился в решение проблемы. Ожидаем, что рентгенологический маммограф будет поставлен до конца года. Из районного бюджета на подготовку кабинета для его установки выделено Br500 тыс.», — рассказала Светлана Хлебус. Оборудование также установят в поликлинике в Лунинце. Главврач подчеркнула его необходимость. Женщины в возрасте 50-69 лет должны раз в два года проходить маммографическое обследование. В эту группу входят около 9 тыс. жительниц Лунинецкого района.

Кроме того, в Лунинецкой ЦРБ начаты работы по реконструкции кислородно-распределительной станции. Будет установлен кислородный концентратор, который в минуту производит 1 тыс. л лечебного газа. Также к каждому койко-месту в больнице подведут кислородные точки. Объект намечено ввести в эксплуатацию до конца текущего года. На эти цели из областного бюджета направили более Br2 млн.

«Суть в том, что нам больше не придется покупать кислород в баллонах. Он будет вырабатываться концентратором на территории больницы. Сейчас у нас около 200 кислородных точек. Они есть во всех отделениях, но подведены не к каждому койко-месту. После реконструкции кислородные точки будут везде, будет предусмотрена возможность раздвоения», — заметила собеседница.

В Лунинецком районе проживают более 62,5 тыс. человек. В зоне с периодическим радиационным контролем расположены 43 населенных пункта. Там живут 51,6 тыс. человек: 40,3 тыс. взрослых и 11,3 тыс. детей. «Мы пристально относимся к здоровью каждого человека, однако пострадавшие от чернобыльской аварии — более уязвимы. У этих людей больше факторов для развития патологий», — сказала Светлана Хлебус. Лидирующее место среди заболеваемости взрослых занимают болезни системы кровообращения, среди детей — болезни органов дыхания. Повышенное внимание медики уделяют диагностике онкологических патологий. Рожденным с 1968 по 1986 год дополнительно делают УЗИ-исследование щитовидной железы.

belta.by

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