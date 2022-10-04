МикашевичиНа шляху да храмаНовости районаОбщество

Годеновский Крест на один день установили в Лунинце

04.10.2022
32

Для поклонения верующим в приграничные города епархий Белорусской Православной Церкви приносится копия одной из самых почитаемых православных святынь – Годеновский Крест.

Святыня  4 октября на один день была установлена в Лунинце, в храме иконы Божией Матери «Взыскание погибших» 

На вопрос, с чем обращаетесь к Животворящему Кресту, лунинчане практически единодушно отвечали: просим мира на всей земле, просим благополучия родной Беларуси…

Подробней в пятничном номере газеты «Лунінецкія навіны» за 7 октября

 

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Направлено в суд уголовное дело о ДТП в Микашевичах с двумя погибшими (Лунинецкий район)

Направлено в суд уголовное дело о ДТП в Микашевичах с двумя погибшими (Лунинецкий район)

04.10.2022
Photo of На время отключат эфирное вещание ТВ в Лунинецком районе

На время отключат эфирное вещание ТВ в Лунинецком районе

04.10.2022
Photo of Лобовое столкновение автомобилей в Лунинецком районе

Лобовое столкновение автомобилей в Лунинецком районе

04.10.2022
Photo of Будет ли в Беларуси мобилизация? Лукашенко еще раз расставил точки над «i» и опроверг фейки

Будет ли в Беларуси мобилизация? Лукашенко еще раз расставил точки над «i» и опроверг фейки

04.10.2022
Photo of Лукашенко подтвердил участие Беларуси в СВО в Украине, но есть важные нюансы

Лукашенко подтвердил участие Беларуси в СВО в Украине, но есть важные нюансы

04.10.2022
Photo of Брестской облбольнице присвоен статус научной организации

Брестской облбольнице присвоен статус научной организации

04.10.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть