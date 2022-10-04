Годеновский Крест на один день установили в Лунинце

Для поклонения верующим в приграничные города епархий Белорусской Православной Церкви приносится копия одной из самых почитаемых православных святынь – Годеновский Крест.

Святыня 4 октября на один день была установлена в Лунинце, в храме иконы Божией Матери «Взыскание погибших»

На вопрос, с чем обращаетесь к Животворящему Кресту, лунинчане практически единодушно отвечали: просим мира на всей земле, просим благополучия родной Беларуси…

Подробней в пятничном номере газеты «Лунінецкія навіны» за 7 октября