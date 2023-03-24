Годовщина бомбардировок Югославии: исторический визит Лукашенко и призывы Байдена к войне

Ровно 24 года назад войска НАТО начали бомбардировки Югославии в рамках операции «Ангел милосердия». Авиаудары альянса продолжались 78 дней и пришлись не только на военную, но и на гражданскую инфраструктуру. Операция проходила без санкции Совета Безопасности ООН, что стало грубым нарушением международного права и фактически актом агрессии против суверенной страны. Те события унесли жизни сотен невинных людей, стали началом конца существования Союзной Республики Югославия, а также нанесли колоссальный экологический ущерб территории современной Сербии (в то время входила в состав Югославии).

Вспоминаем, что привело к началу конфликта, как Джо Байден призывал бомбить народ Югославии, почему Президент Беларуси решился посетить Белград в разгар конфликта и сколько жизней унесли натовские снаряды с обеднённым ураном. | ПОДКАСТ