Общество

Головченко: в условиях внешнего давления нужно обеспечить технологическую независимость и цифровой суверенитет

19.04.2023
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В условиях внешнего давления нужно обеспечить технологическую независимость и цифровой суверенитет. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на торжественной церемонии открытия ХХIХ Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО

«Практически 30 лет ТИБО собирает на своей площадке людей, чья деятельность, а у многих и жизнь, связана с обширной сферой информационно-коммуникационных технологий, тех, кто их развивает, организует практическое внедрение или стремится эффективно использовать их возможности. Тридцать лет назад основными направлениями работы программистов были бухгалтерские и научные расчеты. Сейчас практически любая сфера жизнедеятельности может быть оцифрована, наделена удобным для потребителя мобильным приложением, а развитие искусственного интеллекта кардинально меняет рынок труда для программистов, юристов, преподавателей. Мы наблюдаем не только быстрый прогресс и глобализацию новых информационных технологий, но и вовлечение в цифровое развитие тех сфер жизнедеятельности, которые раньше были далеки от него. Сейчас мы строим качественно новую модель функционирования экономики, общества и государства», — сказал Роман Головченко.

Он подчеркнул, что задача форума ТИБО-2023 — дать комплексное видение достижений и возможностей для максимального раскрытия инновационного потенциала IT-сферы в интересах общества и государства, а также партнеров, прежде всего в рамках ЕАЭС.

«Уже сейчас мы имеем значимые результаты в развитии электронного правительства: действует единый портал электронных услуг, созданы единые системы удаленной идентификации и использования средств электронной цифровой подписи. Получение лицензий для бизнеса переведено в онлайн. Развиваются технологии беспилотного транспорта, внедряются роботизированные системы на производстве. Следующим этапом должно стать создание отраслевых цифровых платформ и изменение бизнес-процессов в масштабе видов деятельности. В сфере госуправления — переход на преимущественное оказание государственных услуг и административных процедур в режиме онлайн. Мы стремимся также сохранять и развивать благоприятную экосистему для IT-индустрии, искать новые рынки и направления, привлекать инвестиции и талантливых сотрудников», — отметил премьер-министр.

«Кроме того, сегодня в условиях сложной геополитической повестки, усиления внешнего давления необходимо обеспечить не только технологическую независимость, но и цифровой суверенитет, опираясь на наших партнеров, прежде всего РФ и другие страны Евразийского экономического союза», — обратил внимание глава белорусского правительства.

Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2023 продлится до 21 апреля. На выставке продукцию и услуги представляют известные производители телекоммуникационного оборудования, аппаратных средств и программного обеспечения, операторы мобильной и фиксированной связи, разработчики и поставщики высокотехнологичных продуктов, систем безопасности, интеллектуальных решений и сервисов для массового и корпоративного сегмента, научные и образовательные учреждения. На площадке «Минск-Арены» пройдут III Форум «Цифровая экономика», V Евразийский цифровой форум и VI Белорусский ИКТ-саммит. Состоятся и сопутствующие мероприятия — Интернет-премия ТИБО, республиканский конкурс стартап-проектов Belarus ICT Startup Award, национальный отборочный этап VI Международной Scratch-олимпиады по креативному программированию среди школьников, Минский открытый турнир по образовательной робототехнике и республиканский чемпионат по киберспорту.

belta.by

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