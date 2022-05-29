«Горе для страны, когда на власть влияет крупный капитал». Политолог о ситуации в Украине

Горе для страны, когда на власть влияет крупный капитал, заявил корреспонденту БЕЛТА политолог, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский

«Кланово-олигархический режим не на пользу развития страны. К сожалению, крупный капитал в Украине, который получил серьезное влияние на политическую власть, весь построен либо на транзите энергоносителей, либо на добывающей промышленности. Горе любой страны, где на власть влияет именно крупный капитал, основанный на добывающей промышленности. Этот капитал заинтересован не в развитии страны, а в том, чтобы ее интегрировать в мировое сообщество на довольно плохих позициях. Позициях подчиненных», — сказал Олег Неменский.

Политолог констатировал: при этом всю наукоемкую индустрию страны просто уничтожают. «Так как она такому капиталу совершенно не нужна», — отметил он.

По словам Олега Неменского, Украина живет ложными иллюзиями. «Есть какое-то ощущение, что вот-вот мы, Украина, победим и построим жизнь по-новому. Ощущение ложное, — подчеркнул эксперт. — И когда мы говорим о внутриукраинских процессах, мы должны помнить об этой логике, из которой они исходят. Но при этом понимать, что логика тоже несколько оторвана от реалий этой жизни».