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Городской Дом культуры Лунинца приглашает на летнюю зону отдыха

06.07.2022
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Городской Дом культуры Лунинца приглашает детей на летнюю зону отдыха «В поисках приключений».

Вас ждут конкурсная, игровая, программа «Мы рисуем на асфальте» 07.07.2022;

детская дискотека «Музыкальная шкатулка» 12.07.2022;

мастер-класс с хореографом «Танцевальная карусель», шахматно-шашечный турнир 23.07.2022.

Каждый день, проведенный с нами по-своему незабываем, полон эмоций и впечатлений.

Мероприятия проводятся с 11.00 до12.00.

Заведующий детским отделом: Екатерина Михайловна. Тел. 2-09-98.

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