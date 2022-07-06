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Городской Дом культуры Лунинца приглашает на летнюю зону отдыха
Городской Дом культуры Лунинца приглашает детей на летнюю зону отдыха «В поисках приключений».
Вас ждут конкурсная, игровая, программа «Мы рисуем на асфальте» 07.07.2022;
детская дискотека «Музыкальная шкатулка» 12.07.2022;
мастер-класс с хореографом «Танцевальная карусель», шахматно-шашечный турнир 23.07.2022.
Каждый день, проведенный с нами по-своему незабываем, полон эмоций и впечатлений.
Мероприятия проводятся с 11.00 до12.00.
Заведующий детским отделом: Екатерина Михайловна. Тел. 2-09-98.