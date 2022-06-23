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Горячая клубничная пора//в ЗАГС или к прокурору//новые крупные магазины в районе — это и многое другое в номере «Лунінецкіх навін» за 24 июня

23.06.2022
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Основные материалы в номере газеты «Лунінецкія навіны» за пятницу, 24 июня:

— Руководитель Лунинецкого района Александр Савина об работе с обращениями граждан и необходимости её усовершенствования

— «Вот это молодёжь!» Горячая клубничная пора, ситуация на рынке во Дворце и лирика «Лунінецкіх клубніц»

— 100 лет на страже законности. Реплика героя из всенародно любимой советской комедии – «Или я ее веду в ЗАГС, либо она меня ведет к прокурору» – весьма точно определяет особенности этой профессии

— Республиканское «золото» учащихся колледжа Лунинца

— В Лунинце открылся новый продуктовый дискаунтер. На следующей неделе распахнёт свои двери и «Мегатоп»

— «Застрахованный» банковский счет: как мошенники обманули жительницу Микашевич

— Лахва в объективе телеканала ОНТ

— Лоскутная геометрия Марии ЕДЧИК из Микашевич

— «Газ в быту» все нюансы правил и обязанностей 

— Снимки новых участников фотоконкурс «В кадре — детство»

В номере много другой разнообразной интересной и полезной информации, а также программ телепередач, новости из соседних районов, актуальные вакансии, предоставление услуг и различных видов работ, частные объявления и реклама 

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