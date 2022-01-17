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“Горячая линия” и приём граждан заместителем руководителя Лунинецкого района

17.01.2022
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18 января 2022 года с 16.00 до 18.00 часов в общественной приемной районной организации РОО «Белая Русь» личный прием граждан проведет заместитель председателя райисполкома Ковалевич Владимир Михайлович по вопросам изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь и вопросам жизнедеятельности населения района.

Также будет работать телефон горячей линии, вопросы на которую можно задать по телефону 6-15-64.

Общественная приёмная расположена по адресу:

г.Лунинец, ул.Красная, 74, 3-й этаж.

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