На какой кухне готовился государственный переворот?

В Беларуси возбудили первое в истории страны уголовное дело по 357-й статье Уголовного кодекса – заговор или иные действия с целью захвата власти неконституционным путем.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации совместно с Комитетом государственной безопасности (КГБ) Республики Беларусь на днях раскрыла заговор группы лиц, желающих устроить в стране путч. Его частниками были семь человек, некоторые из них имеют американское гражданство, либо проживают в США. Остальные – белорусы.

«Участники данной группы детально спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению Президента Беларуси, членов его семьи, организации вооруженного мятежа, с целью захвата власти насильственным путем», – заявил председатель КГБ Иван Тертель 17 апреля во время вечернего выпуска новостей на телеканале ОНТ.

В эфире озвучили, что мятеж у заговорщиков получил название «Тишина». Показали видеовстречи подозреваемых лиц. Во время одной из них в ресторане обсуждали подробности готовящегося преступления.

Известно, что главными организаторами переворота выступали имеющий двойное гражданство США и Беларуси юрист Юрий Зенкович и политолог Александр Федута, почему-то возомнившие себя очередными лидерами белорусского народа и решающие в какой стране белорусам жить и какие ценности, историю и культуру им исповедовать.

«Задача номер один у нас – устранить самого главного. Задача номер два – блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача номер три – занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию и телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска», – озвучил стратегию Юрий Зенкович на одной из встреч с единомышленниками. Вел мужчина себя уверенно. И этому есть объяснение.

«Гражданин США Юрий Зенкович, по полученным данным, был связан с спецслужбами США. На территории Беларуси он осуществлял поиск, предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих Вооруженных Сил и правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение учувствовать в насильственном свержении действующей власти», – рассказал начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек в программе «Контуры» на телеканале ОНТ.

Спецслужбами задокументированы встречи заговорщиков с белорусскими военнослужащими, зафиксированы два случая передачи им денег через тайники. И деньги эти явно не из собственного кармана доморощенных «революционеров».

Апеллируя нескромными фактами из своей биографией, Зенкович заявлял, что в случае провала за него готов заступиться Госдепартамент США. Здесь он, конечно, явно погорячился. Официальный Вашингтон довольно сдержанно отреагировал на события с участием Зенковича, дав понять, что не готов из-за него ещё больше портить свою и так изрядно подмоченную репутацию участием в свержении неугодных ему политических режимов.

Известно также, что среди участников группы был лидер белорусской оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев, а также находящийся за рубежом беглый оппозиционер-силовик Игорь Макар. Были и другие лица, но формат и ничтожный авторитет их личностей не позволяет занимать место в газетной полосе, чтобы о них рассказывать.

Про Игоря Макара уже давно всё сказано и написано, в т.ч. и самими беглыми лидерами с треском провалившейся в Беларуси попытки госпереворота в августе-сентябре прошлого года. Своими действиями Макар нанёс настолько невосполнимые имиджевые и репутационные потери для беглых лидеров неудавшегося белорусского Майдана, что над ним уже просто все смеются и никто не хочет с ним иметь никаких дел. Григорий Костусев личность более известная. По всей видимости, неудавшиеся заговорщики посвятили его в свои планы лишь потому, что им необходима была некая легальная политическая структура, под флагом которой они планировали в дальнейшем оформить результаты своих действий по насильственному устранению Главы государства.

Всего на проведение оперативно-розыскных мероприятий спецслужбам понадобилось более полугода. Итогом стало задержание в Москве Юрия Зенковича и Александра Федуты. Сейчас они, как и Григорий Костусев, находятся в СИЗО КГБ, сотрудничают со следствием и дают признательные показания.

Какие выводы можно сделать из всей этой детективно-шпионской истории?

В очередной раз продемонстрирована эффективная работа белорусских и российских спецслужб. На фоне получивших огласку последних операций КГБ, профессионализму белорусских спецслужб могут позавидовать их коллеги из других ведущих стран мира. А некоторые из них не могут похвастаться подобными операциями.

Безусловно, за описанными событиями стоят американские спецслужбы, имеющие богатый опыт устранения неугодных руководителей стран, проводящих действительно независимую от США политику. Не гнушаются американцы ни чем для продвижения своих геополитических интересов. Но всё чаще и чаще «уши» заокеанских рыцарей плаща и кинжала стали проявляться в неприглядных для них ситуациях, особенно на постсоветском пространстве. Именно непрофессионализм и провальная работа польских, украинских и прибалтийских сателлитов на стадии реализации разработанных в Вашингтоне операций с завидной регулярностью ставят американцев в, мягко говоря, неудобное положение.

Ну и, конечно же, последовала вполне предсказуемая реакция ручных «независимых» СМИ, которые коряво пытаются обелить и оправдать действия очередных «лидеров белорусской нации». Но делать им это всё труднее и труднее, поскольку спецслужбы отсняли увлекательное и полное доказательств кино, где главные роли исполнили сами же заговорщики, которые больше похожи на дилетантов-клоунов, которым место в цирке. Но, тем не менее, доморощенные «политологи» и «литературоведы» планировали госпереворот, а этим действиям дана чёткая правовая оценка в Уголовном кодексе любой страны. И против этого не поспоришь…

Ангелина Михальчук