Оппозиционная  YouTube-блогерка из Минска осквернила День Победы

«Невероятные» не перестают удивлять своими выходками. От абсурдности некоторых из них волосы дыбом встают. Но что устрашает еще больше – именно такие люди хотят прийти к власти.

Не зная броду, не суйся в воду – гласит известная всем русская пословица. Казалось бы, что может быть непонятно: занимайся своим делом, да не лезь туда, что не по твоим силам. Смысл поговорки ясен всем, кроме «невероятных». Каждая их попытка прыгнуть выше своей головы кончается падением в грязь лицом. Несмотря на это, все равно продолжают кричать во все стороны, как плохо живется в нашей стране, выставляя при этом себя великими политиками. Ведь пятна от грязи заметны всем, кроме них.

Отличилась на этот раз диковинной выходкой уже известная всем оппозиционная YouTube-блогерка из Минска Ольга Токарчук. 9 мая женщина вышла на площадь Победы в Минске и, снимая сюжет для своего канала, назвала праздник Великой Победы «веселым праздником жизни красно-зеленых людей» и «цирком», тем самым осквернив память миллионов погибших Героев на фронтах Великой Отечественной войны и оскорбив тех, кто эту память свято чтит. Свои эмоции от посещения торжественного мероприятия описала как «жэстачайшыя», поэтому ей «без 100 грамм это не выдержать». Как оказалось, для Ольги почтить память тех, кто сражался за мирное небо над головой – «совершить маленький подвиг», который она «осилила».

Возникает вопрос: если ей так неприятны исторические ценности и соотечественники, свято почитающие память о той страшной войне, почему она пришла на мероприятие? Вероятно, чтобы «словить» очередной «хайп» и накрутить просмотров на своём YouTube-канале. И не более…

Интерес также вызывает то, что Ольга – мать двоих детей и, судя по обилию у неё свободного времени, домохозяйка. Вместо того, чтобы выполнять роль родителя, большую часть времени с умным (но это не точно) выражением лица блогерка красуется перед камерой, оценивая социально-политические события в стране и критикуя политику и сторонников Александра Лукашенко. При этом, не имея совершенно никакого экономического, политологического или даже исторического образования, дизайнер по диплому Ольга Токарчук в присущей ей эмоциональной манере на чём свет клеймит всё то, чем она сама с удовольствием пользуется, являясь гражданином Республики Беларусь. Оставив в августе 2020 года работу в минском универмаге «Беларусь», где занималась тематическим оформлением витрин (!!!), эмоциональная блогерка решила, что в качестве «эксперта» критиковать работу и политику государства гораздо проще и легче. А если из этого ещё и различные дивиденды можно извлечь…

Активно влившись в ряды сторонников не понятно каких «перемен», Ольга Токарчук неоднократно становилась участником несанкционированных акций, за что закономерно привлекалась к ответственности. Например, в ноябре минувшего года эмоциональная не в меру блогерка была оштрафована на 870 рублей. Урок из этого для себя Ольга Токарчук не вынесла и в марте текущего года она уже задержана за оскорбление должностного лица. Судя по всему, у Ольги язык опережает мыслительные процессы, за что она и «страдает».

Действительно, деловая пора ум дает, а на безделье дурь в голову лезет.

Ангелина МИХАЛЬЧУК