Почему «ямы» не скинулись на «Форд», или Поможет ли надувание щек?

Еще одна сенсационная, можно сказать, невероятная новость: на аукцион выставили джип «Форд», на котором каталась во время предвыборной кампании кандидат-домохозяйка Светлана Тихановская. Торги за сей артефакт на колесах начались с ее благословения.

ПРОДЕШЕВИЛИ…

Стартовая цена для такой легендарной колесницы весьма демократичная – всего-то 11 тысяч баксов. Как задаром, особенно если у вас за диваном целый чемодан этих самых зеленых бумажек. Бери не хочу. Казалось бы, за лот должно было разгореться азартное соперничество. Но вот и вправду, что-то не особенно захотели. Ну, что это – 15 ставок для такого, с одной стороны, еще не древнего, вполне пригодного для передвижения, а с другой – исторического транспортного средства? Торг шел очень уж прижимисто. Не взметнулась цена до астрономических величин. Не нашлось благородных меценатов-миллиардеров, готовых швырнуть широким жестом с полмиллиона вечнозеленых долларов на поддержку «активистов».

В итоге лот ушел на ebay.com за 12 800 у. е., тогда как в Беларуси за похожие Ford Explorer просят почти 20 тысяч «зеленых» в эквиваленте. Хотя счастливый владелец редкости некто Моисеев (совсем не тот, о котором вы подумали, а его однофамилец из самозваного Координационного Совета) обещал вырученные средства пустить на благотворительность. Да и те, кто горделиво величал себя «ямы 97%», что-то на благое дело скинуться по доллару пожадничали, не показали, пользуясь случаем, свой масштаб во всей красе. Или, выходит, не так много этих «ям» на причудливых дорогах к белорусской демократии было, как кому-то хотелось, раз даже выкупить такой ценный для истории лот им оказалось не под силу?..

А может, как-то не так маркетинг был организован? Стоило бы попробовать воспользоваться опытом персонажа Ильфа и Петрова.

«Мосье, же не манж па сис жур*, – говаривал Киса Воробьянинов. – Гебен зи мир битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной думы».

Главное, как учил товарищ Бендер, делать при этом жалостливое лицо.

Но ведь не последнюю реликвию выставляют. Не тапками боевыми торгуют – до этой святыни, к счастью экс-кандидата в Президенты, дело не дошло. А значит, коль «знамя» в виде шлепанцев еще не потеряно, надо сохранять лицо.

И пытаются сохранить. Только вот получается не очень. Под новостью о мегаинтересном лоте на одном популярном веб-ресурсе байнета в комментариях – сплошной стеб. А ведь не так давно здесь же, на том самом портале, всерьез велись дискуссии о Тихановской как о лидере.

Чем дальше, тем всё более нелепо выглядят любые заявления домохозяйки, которая решила переквалифицироваться в политика, отсюда и результат. Вот недавно она поделилась своими мыслями с барановичским изданием «Интекс-пресс». Рассуждает о каких-то переговорах, о том, что ищет некие контакты для этого, используя заезженные штампы: «режим», «цивилизованное общество», «диалог». Пардон, с кем вы предлагаете вести переговоры? С беглой домохозяйкой? «Меня там может и не быть, я не претендую на роль переговорщика», – скромно замечает Светлана Тихановская. Так кто же и с кем, а, главное, о чем конкретно должен вести диалог? Про какой политический кризис вы говорите из-за кордона, не зная реального положения дел в Беларуси в 2021 году? Очнитесь!

НЕВЕРОЯТНАЯ ЛОГИКА

Политический поезд Тихановской ушел, это понимают даже те, кто недавно горячо поддерживал супругу блогера, интерес к ее персоне остался разве что у правоохранительных органов. Тем не менее она продолжает с серьезным видом рассказывать о «менторской программе для дворов». Со времен Ильфа и Петрова приемы впрямь вряд ли изменились. Главное – надувать щеки.

При этом политик проявляет недюжинную эрудицию. Например, причисляет Швейцарию, численность населения которой не превышает 9 миллионов, к странам-гигантам вроде России и США. И невероятную логику. Вначале обвиняет главу нашего государства: «…он недоговороспособен», а потом признается: «Я не знаю его как человека…»

Соревноваться в такой вот логике с экс-кандидатом может только экс-министр Павел Латушко, который неожиданно, спустя месяцы после выборов (уже полгода прошло!), предложил Светлане Тихановской… вступить в должность Президента Беларуси. Бодрого ньюсмейкера ничуть не смущает даже тот факт, что подобных вакансий в нашей стране сегодня не наблюдается.

Те, кто не поленился дочитать «эксклюзивное интервью» до конца, оказались вознаграждены: оно содержит одну разоблачительную подробность. Оказывается, госпропаганда сильно преувеличила кулинарные способности Тихановской. Как она сама призналась «Интекс-прессу»: «Готовить я умею, но не особо люблю на самом деле. И обычно это какие-то простые блюда, я никогда не любила стоять на кухне часами».

Получается, у супруги блогера не только с политической карьерой так…

Виталий ГЕРЦЕВ